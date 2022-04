La intención de adelantársele a los signos del envejecimiento toma cada año mayor popularidad, y la toxina botulínica, comúnmente conocida como Bótox, ha sido la herramienta predilecta. De acuerdo con los datos más recientes de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética (ISAPS, por sus siglas en inglés), para 2020 la aplicación de esta sustancia representó el 43,2 % del total de los procedimientos estéticos no quirúrgicos realizados en todo el mundo.

La juventud dura realmente poco. A los 25 años (máximo 34) inicia el proceso de envejecimiento en la mayoría de personas, un hecho que, pese a ser natural, suele preocupar en exceso, sobre todo al sexo femenino. Así, de entre los millones de individuos que buscan acceder a servicios como estos, las mujeres representan el mayor porcentaje, un 85 %, siendo cada vez más temprana la edad en la que empiezan a buscarlos.

Desde inicios de este año, médicos y esteticistas, en redes sociales y medios de comunicación, han comentado que se está desatando una nueva tendencia llamada “Baby Bótox”, que hace referencia a la aplicación de la toxina en personas que aún no tienen arrugas y rondan apenas los 25 años.

En Colombia, los procedimientos estéticos están permitidos a partir de los 18, no antes, cuenta la doctora Natalia Morantes (@dra.natalia_morantes), miembro de la Asociación Científica Colombiana de Medicina Estética. Por eso, y porque por ahora no hay suficiente evidencia científica en torno a la aplicación de la toxina −de forma preventiva− en menores de edad, no es recomendable usarla en ellos más que para algunos tratamientos correctivos (y no estéticos, ver Radiografía) con el permiso legal de los padres.