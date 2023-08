¿Qué pasa en el cuerpo cuando se expone a un calor extremo?

Julio de este año ha sido el mes más caliente del que se tenga registro en la tierra, según la NASA. Decenas de países de África, Europa y América marcaron récords diarios de temperaturas que llegaron a sobrepasar los 40 grados centígrados. Centenares de personas —no hay todavía una cifra oficial— murieron debido a las altísimas temperaturas.

El calor es la principal causa de muerte relacionada con el clima en Estados Unidos, por esto el New York Times, con el fin de ayudar a prevenir estas muertes, publicó una guía en la que explica qué es lo que sucede en el organismo cuando está expuesto a temperaturas tan extremas.

Le puede interesar: La ola de calor mermaría la generación de riqueza en el mundo

Lo primero que explica el reportaje es lo que hace el organismo para manejar el calor: cuando el cuerpo comienza a calentarse, ya sea por algún esfuerzo o por la temperatura, el organismo empieza a llevar la sangre más caliente lejos de los órganos internos y a acercar la más fría. El cuerpo tiene dos técnicas principales para hacer esto:

La primera es la distribución de la sangre que se hace desde el centro del cuerpo hacia la periferia para liberar calor a través de la piel. Los vasos capilares en la superficie de la piel se llenan de sangre, y por esto es que nos ponemos rojos cuando tenemos calor.

La segunda es el sudor. Cuando el sudor se evapora, la piel se enfría y la temperatura de la sangre que está debajo de la piel se enfría. Esa sangre luego viaja de regreso a sus órganos internos para enfriarlos.

Esas son las técnicas que usa el cuerpo para regular su temperatura, aún cuando no está expuesto a temperaturas extremas.

Para saber más: Olas de calor y su ardiente pronóstico para Latinoamérica

Sin embargo, cuando la temperatura del aire es más caliente que la de la piel, que suele estar por debajo de los 30 grados centígrados, el cuerpo está expuesto a más calor del que puede liberar por medio de la circulación de la sangre o del sudor.

Dice el reportaje de The New York Times que en climas secos la evaporación del sudor puede seguir siendo efectiva para enfriar el cuerpo incluso en altas temperaturas, pero que esa efectividad puede disminuir en condiciones húmedas, donde el sudor no se evapora.

Para poder regular la temperatura en calores internos, el organismo debe aumentar la frecuencia de circulación de sangre hacia la periferia, lo que hace aumentar la frecuencia cardiaca y disminuir la presión arterial. Por esa baja presión arterial es que las personas suelen desmayarse a causa del calor. Asimismo, la deshidratación generada por la sudoración excesiva hace que el volumen de sangre disminuya, lo que hace a su vez que la presión arterial se haga todavía menor.