La coreografía “El baile de los pies felices”, dice, fue la que lo llevó a la fama. Es un sonido pegajoso conocido como “ritmo exótico”, que mezcla dancehall, reguetón, salsa choke, champeta y algunos sonidos del Pacífico. Son casi tres minutos de movimientos exagerados de la pelvis y saltos en el aire, los brazos y los pies se mueven como si fueran de gelatina. Hay partes en los que la sincronía de la cabeza, brazos y pies es perfecta.

El video lo publicó hace unos seis meses, era una clase que dio en una academia, un ensayo. Lo compartió en la noche y al otro día, cuando se despertó, sus redes estaban estalladas: llenas de mensajes y notificaciones.

Hace poco Deivy Exótico comenzó a dar clases de baile gratis a los niños y jóvenes del sector Oasis, cerca a su casa: se reúnen los miércoles y viernes, de 6:00 de la tarde a 8:00 de la noche. Dos horas de clases a las que asisten más de 70 alumnos. “Lo más bonito de ser profe es el cariño, ver esa felicidad en los niños; que ya lo ven a uno como un referente, muchos me dicen que cuando grande quieren ser como yo, seguir mis pasos. Es muy gratificante sembrar esa confianza y amor en personas tan pequeñas”.

En su familia es el único bailarín, aunque sus padres sean de origen chocoano y lleven el ritmo en la sangre. Nació en Medellín hace 27 años y no quiso terminar el bachillerato: estudió hasta el grado sexto. “Para el colegio fui un poco ‘pécora’, malo, no me gustó, por eso me dediqué al baile, pero siempre he tenido en mente terminarlo, me tengo que poner la diez”.