Este no sería el primer caso en el que la Inteligencia Arficial (IA) ha estado implicada. Su actuación se suma a una de las muchas historias que han conmocionado y asombrado a cientos de internautas en los últimos meses en internet y las redes sociales.

El líder religioso Joshua Franklin, del Centro Judío de los Hamptons, generó asombro y desconcierto cuando dijo en público a quienes en ese momento lo escuchaban que el sermón que les dio, construido a partir de unas 1.000 palabras, no había sido escrito por él, sino por ChatGPT.

Sin embargo, señaló Franklin para la agencia de noticias AP, que aunque reconoce lo inteligente que puede llegar a ser la IA, esta carece de empatía y amor, por lo que no puede crear las “cosas que nos unen”, por lo que “ChatGPT puede ser muy bueno sonando inteligente, pero la pregunta es: ¿puede ser empático? Y eso, al menos de momento, no puede”, explicó.

Por esa razón no cree que ChatGPT pueda comprender realmente la espiritualidad ya que esta no se puede explicar con palabras, y menos guiar a las personas para que se puedan conectar con ello, y así darles sentido a sus vidas. Para él la IA solo consiguió describir una experiencia.

Desde el lanzamiento de ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial se ha demostrado que este no es sino el inicio de sus alcances. No cabe duda de que serán mayores e impredecibles. A la fecha, no solo son utilizadas para realizar diversas tareas, sino que también sus usos han ido generando confusión y desinformación.

Desde imágenes de Donald Trump siendo detenido por las autoridades estadounidenses, hasta la redacción de tesis de grado completas y con sus respectivas referencias, la experiencia con esta herramienta se ha convertido en asunto de discusión para académicos, periodistas, entre otros gremios de las ciencias sociales y las humanidades.