Se trata de un mensaje que, aunque corto en extensión, tiene muchos factores para analizar. Más allá de determinar si Medellín es o no es la más grande entre montañas, sí vale la pena preguntarse: ¿será la más afectada por el cambio climático y las lluvias?, ¿esas afectaciones tienen que ver con la topografía montañosa o se deben a otros factores?, ¿basta con un plan de ciudad para los próximos 50 años?

Es una mezcla, explica Poveda, “una combinación perversa entre las amenazas naturales (tormentas intensas, inundaciones, huracanes, marejadas, aumento del nivel del mar, olas de calor), con los altos niveles de vulnerabilidad y exposición de la sociedad y los ecosistemas”. El aumento del nivel del mar no afectaría a una población si esta no estuviera ubicada en las cercanías y costas.

Los riesgos no son riesgos porque sí. Los desastres, además, son eventos que ocurren, a veces de forma natural y a veces de forma inducida, y que terminan en desastre debido a factores como la ubicación de las poblaciones.

No se pueden pensar en separado, sino que están conectados, y son diferenciales. “No es lo mismo una región costera que una región montañosa o de llanura”, pues las amenazas, los eventos hidrometeorológicos y los fenómenos climáticos golpearán diferente. “Las regiones costeras tienen las amenazas de los huracanes y el ascenso en el nivel del mar, que destruye la infraestructura y saliniza los acuíferos, mientras que en regiones de montaña, la mayor frecuencia de tormentas intensas que causan deslizamientos, avenidas torrenciales e inundaciones puede ser la mayor amenaza natural. En otras regiones serán las sequías”.

Medellín, ¿sí es vulnerable?

Teniendo esto en cuenta, ¿Medellín está en riesgo por ser montañosa? ¿Hay una forma de decir qué ciudad se la pasará peor? No. Medellín no está más propensa a las consecuencias del cambio climático por estar en zona montañosa sino por cómo está construida y distribuida su población.

Porque, señalan los expertos, sí es verdad que el cambio climático ha aumentado y con él sus manifestaciones, pero tiene más peso la vulnerabilidad y la exposición relacionada con un estado socioambiental.

Medellín está y estará en riesgo porque hay poblaciones asentadas de forma irregular en terrenos que no están preparados para tal: en suelos inestables, en montañas altas, en cercanías de quebradas y ríos... Es un problema de planeación, no de topografía, aunque esta sí esté relacionada estrechamente con las consecuencias.

Por eso, lo que está pasando y seguirá pasando con más intensidad son los fenómenos asociados con las zonas de alta pendiente, explica Poveda, como “el aumento en la intensidad, la frecuencia y la duración de las tormentas, las cuales se traducen en deslizamientos, movimientos en masa, avalanchas e inundaciones”.

Además, en Medellín, al estar confinada entre montañas y, sumado a su meteorología diversa, se pueden generar condiciones donde la contaminación del aire se queda atrapada. Esto ocurre porque las montañas actúan como barreras que “impiden que los vientos limpien de manera continua, durante todo el año, la contaminación y esta se quede atrapada”, explica Juan Pablo Martínez Betancur, ingeniero ambiental de la Universidad Nacional de Colombia.

Pero esto no ocurre todo el año porque se deben cumplir ciertas características meteorológicas: debe existir alta densidad de nubes que impidan una entrada de radiación a la superficie del Valle, lo que ocurre normalmente en periodos de transición de temporada de menos lluvias a las de mayor cantidad de lluvias. Sin ese extra de radiación solar, “el suelo no podrá calentarse lo suficiente para transmitir energía a las parcelas de aire contaminado, y estas no podrán ascender por encima del Valle donde serán arrastradas por los vientos fuera de la ciudad hacia otros lugares”, añade Martínez.

Esto se intensifica teniendo en cuenta la vulnerabilidad de la ciudad mal planificada y construida de forma desordenada, con expansión ilegal, construcciones precarias y sin estándares de seguridad. (Ver recuadros).

Lo único claro es que ya existe un fenómeno que se conoce como desplazados o migrantes climáticos: personas que se han tenido que movilizar desde donde viven y buscar refugio en otra zona a causa de eventos naturales desastrosos como consecuencia de inundaciones, incendios, sequías, deslizamientos, plagas...