Se necesita un cuerpo y una mente sana para que el organismo funcione de manera correcta, no pueden trabajar por separado, comenta Cristian Vargas, docente y psiquiatra de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Esto es lo que se ha evidenciado con la covid-19, que no solo trae consigo secuelas físicas, sino también mentales porque “uno de cada tres pacientes fue diagnosticado con un trastorno de salud mental o neurológico, dentro de los seis meses posteriores al contagio”, plantea un artículo de la revista médica The Lancet Psychiatry.

Llegaron a esta conclusión después de realizar un estudio publicado en abril de 2021. Se analizaron datos de 236.379 personas que padecieron la enfermedad y otros pacientes que tuvieron otras enfermedades respiratorias, arrojando como resultado que “existe un 44 % más de riesgo de ser diagnosticado con un trastorno mental o neurológico después de padecer covid-19 que tras sufrir la gripe, y un 16 % frente a las demás enfermedades respiratorias”.