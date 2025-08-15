¿Cómo prepararse para la Maratón de Medellín? Guía definitiva para tener éxito en la carrera

Medellín se prepara para el evento más importante del atletismo en el país, y cerca de 27,000 corredores participarán de la edición 31 de la Maratón de Medellín este 6 y 7 de septiembre. Desde las distancias más cortas hasta las más largas, es necesario contar con una buena preparación para asegurar un buen rendimiento durante la carrera.
La doctora Sandra Díaz, directora médica de la Maratón, nos contará algunas recomendaciones fundamentales para que pueda disfrutar del evento deportivo sin lesiones, preocupaciones ni incomodidades. Desde cómo debe ir vestido, qué debe comer antes y después y hasta cuánto debe dormir son las recomendaciones que nos deja la doctora.
