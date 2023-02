El debate comienza por si es relevante o no que tienda su cama apenas se levanta, o si es preferible esperar un tiempo para que se airee. El colchón de la cama es hogar de ácaros y bacterias que crecen y permanecen dadas las condiciones de temperatura y humedad que se pueden encontrar en el ambiente de la habitación.

Por ejemplo, una bacteria común para multiplicarse necesita entre 15 - 30 minutos y debe estar en una temperatura similar a la corporal que es 37 °C. Mientras que los ácaros prefieren la temperatura ambiente.

Frente a esto, la respuesta es que el debate entre tender la cama o no, no es tan relevante como se ha explicado en otros artículos, en los que dicen que los ácaros y las bacterias proliferan si la cama no tiene un momento para “respirar”, luego de que una persona se levanta.