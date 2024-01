El grupo Universal Music advirtió este martes que retiraría sus canciones de TikTok, luego de una ruptura en las conversaciones con la plataforma de videos acerca de asuntos como la compensación para artistas y compositores. En una carta abierta, Universal acusó a TikTok de “tratar de construir un negocio basado en la música sin pagar un valor justo por la música”.

Ambas partes han discutido los términos de un nuevo acuerdo ante el vencimiento este miércoles del contrato existente. Pero el contrato no ha sido renovado. Entre los asuntos que se han discutido están la “compensación apropiada” para artistas y compositores, la seguridad digital para usuarios y la protección para artistas ante los daños de la inteligencia artificial, añade la carta.

Sin embargo, conforme las negociaciones avanzaban, dijo Universal, “TikTok intentó intimidarnos para aceptar un acuerdo por menos valor que el anterior, muy lejos del valor justo del mercado y que no refleja su crecimiento exponencial”. Las compañías más importantes de la música ganan pagos por regalías provenientes de las plataformas de streaming y de redes sociales.

Sin embargo, Universal dijo que TikTok propuso pagar “una tarifa que es una fracción de la que pagan las principales plataformas sociales similares”. En un comunicado, TikTok dijo que fue “triste y decepcionante que Universal Music Group hubiese puesto su codicia por encima de los intereses de sus artistas”.

La red social calificó de “falsas” las afirmaciones de Universal y añadió que el sello “decidió abandonar el poderoso respaldo que una plataforma con más de mil millones de usuarios que sirve como promoción gratuita y vehículo para descubrir nuevos talentos” de su cosecha. Una persona con conocimiento del tema dijo a la prensa internacional que toda la música con licencia de Universal “será removida de TikTok los próximos días, comenzando el 31 de enero”.

Según la fuente, TikTok “tiene acuerdos vigentes con todas los otros sellos disqueros grandes e independientes”. “TikTok no es una plataforma de streaming musical y no debe ser tratada como tal”, indicó la fuente, al destacar que los usuarios no pueden tocar canciones completas en TikTok y que tienen un tope de 60 segundos de música en sus videos.

Pese a la enorme base de usuarios, TikTok representa solo alrededor del 1% de los ingresos totales de Universal, dijo el sello.

Taylor Swift y The Weeknd son algunos de los artistas del portafolio de Universal. TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, tiene más de 1.000 millones de usuarios.