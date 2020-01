¿Quiere mejorar su letra? Paciencia y práctica son la clave

“Sí se puede mejorar”, añade Builes, “mi experiencia me ha demostrado que hasta incluso alguien diestro que por algún motivo ya no puede escribir con la derecha puede aprender a hacerlo con la otra mano”.

No apriete demasiado los dedos para que no se canse más rápido. Otro punto importante es el tipo de lapicero que esté usando ya que si la tinta corre suave, le será más fácil anotar con soltura que si se pega o está más seca.

No hay una obligatoriedad en la educación nacional a la hora de enseñar de forma pegada o despegada. Cuenta Ángela López que su hijo, que está aprendiendo a escribir, le están trabajando en el colegio la cursiva mientras que a su sobrina no. “Dicen que tiene beneficios pero la verdad a él le ha dado muy duro este tipo de letra”.

María Cristina Muñoz Mejía, licenciada en educación preescolar y terapeuta de Neuro Fit, aclara que los movimientos del ser humano no son separados y cuando se escribe con letra imprenta “hay que hacer cierres, parar en cada vocal o consonante y empezar otra. Esos movimientos, dicen los que son partidarios de la cursiva, son menos naturales. Es una discusión de nunca acabar”.

Y esa controversia se ha llevado a términos académicos y hasta en escenarios públicos. Ocurrió en Estados Unidos, en 2013, cuando en los planes de estudio de las escuelas públicas no se incluyó la enseñanza de la letra cursiva.

En un debate que organizó el diario The New York Times y que publicó luego en su página web en la sección Room of debate, Suzanne Baruch Asherson, terapeuta ocupacional y moderadora del programa educativo Handwriting Without Tears (escribir a mano sin lágrimas), detalló que la letra pegada estimula “las sinapsis cerebrales y la sincronía entre los hemisferios izquierdo y derecho, algo ausente al hora de teclear”.

Como contraparte, en otro artículo, la profesora Kate Gladstone, defendió la decisión de quitar la también llamada bastardilla. “La escritura a mano es importante, pero no la cursiva” y añadió que los adultos que sí aprendieron a pegar una letra tras otra en su infancia, la usan en muy pocas ocasiones.

Pegada o despegada, la profesora de psicología educativa de la Universidad de Washington, Virginia Berninger, argumentó, gracias a sus estudios del efecto de la escritura a mano en el cerebro humano, que “la secuencia de los trazos involucra la parte pensante de la mente”, según detalló una publicación de dicho centro educativo.

Berninger estudió por cinco años a un grupo de niños de Seatle, Estados Unidos, de los grados uno a cinco para descubrir que la escritura cursiva y el uso de un teclado utilizan funciones cerebrales relacionadas pero diferentes, “lo que subraya que la escritura es una tarea compleja que se basa en muchos procesos neurológicos” y concluyó que los niños a quienes se les enseña a escribir (con la letra que sea) aprenden a leer más temprano, “generan ideas más fácilmente y tienen una mejor capacidad para retener información”. En conclusión es una defensora de la escritura a mano.