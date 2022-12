Se ha hecho costumbre que Barack Obama comparta públicamente, a través de las redes sociales, sus gustos musicales y literarios. Este 2022 de nuevo el cantante puertorriqueño Bad Bunny entró a su top de canciones más escuchadas, y Rosalía, la cantante española de raíces gitanas, también se ganó su lugar. El libro de su esposa se llevó el primer lugar en sus títulos favoritos.

“Siempre disfruto compartiendo mi lista de reproducción de música de fin de año con todos ustedes, y este año escuchamos muchas canciones geniales. Estos son algunos de mis favoritos. ¿Hay alguna canción o artista que deba conocer?”, fue lo que dijo el político demócrata cuando anunció sus 25 canciones favoritas del año.

También puede leer: A la música de diciembre no le quita el puesto nadie

No sorprende que se haya dejado cautivar por la fusión rítmica de la Rosalía, quien explora las raíces musicales de algunas comunidades orginarias en su natal España, y de África y América Latina, con su canción Saoko, una de las más sonadas y bailadas a nivel mundial.

“Chica ¿qué dices?/ saoko papi, saoko /–significa alegría en africano–, saoko papi, saoko/ (...) yo soy muy mía, yo me transformo/ una mariposa, yo me transformo/ makeup de drag queen, yo me transformo/ lluvia de estrеlla’, yo me transformo/ pasá’ de vuelta, yo mе transformo”, dice la parte más coreada de su canción, consigna de colectivas feministas y comunidad diversa.