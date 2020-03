Esta serie habla de diversidad

La locación: un teatro ubicado en el barrio Bixiga, centro de Sao Paulo. La escena: una convención de la comunidad Lgbti a la que llegan Rafa, Maya y Vini, los tres protagonistas de la serie.

Primero se ensaya, dos veces, para que los actores lleguen al punto indicado. Luego viene la filmación. Los extras, cerca de 50 personas, obedecen a la voz de “acción” y empiezan a conversar entre ellos, a moverse entre sí. Esto se repite cuatro veces.

Así transcurrieron esas dos horas en las que EL COLOMBIANO evidenció, a finales del año pasado, la grabación de la primera serie con lenguaje inclusivo hecha en América Latina, con un tercio de su elenco integrado por personas trans y/o de género no binario, y que trata temas sobre jóvenes, la comprensión, la inclusión y la aceptación.

Clara Gallo es la protagonista principal, ella representa a Rafa, joven de 18 años, pansexual y de género no binario (ver glosario), que decide dejar a su familia y mudarse a la casa de su primo Vini en Sao Pualo, personaje interpretado por Kelner Macêdo. Vini ya comparte el espacio con su mejor amiga, Maia (Julianna Gerais), y ambos se sorprenden al descubrir que Rafa se identifica con el pronombre neutro y no con el género femenino o masculino.

“En la primera escena de la serie –que se estrenó el pasado 22 de marzo por HBO–, Rafa explica que es prime y no prima de Vini”, cuenta Vera Egito, directora del proyecto y quien le explicó a su hija de 7 años el término no binario, “Espero que si mi hija entendió el término, cualquier persona lo haga. Si somos capaces de abrir nuestras mentes y corazones al igual que los niños sería genial. En un momento Rafa lo dice: no es tan complicado de entender”, cuenta.