Trump celebró el polémico anuncio de Sydney Sweeney y se burló de Taylor Swift

Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, no se quedó por fuera de la polémica ocasionada por el anuncio de la marca de jeans American Eagle protagonizado por Sydney Sweeney. Antes de abordar el avión presidencial, periodistas le preguntaron al mandatario si sabía que la reconocida actriz estaba registrada como republicana, versión que compartieron este fin de semana algunos medios internacionales como The Guardian.

“¿Es cierto? ¿Sydney Sweeney...? Te sorprendería saber cuánta gente es republicana. Eso es algo que yo no sabía. Pero me alegra que me lo dijeras. Si Sydney Sweeney está registrada como republicana, ¡su anuncio me parece fantástico!”, dijo Trump en ese momento.

Contexto: ¿Propaganda nazi? Campaña de Sydney Sweeney con American Eagle desata polémica sobre la herencia genética

Más tarde, el presidente amplió su opinión sobre la polémica por medio de una publicación realizada en su red social, Truth Social, donde continuó alabando la pieza publicitaria. “Sydney Sweeney, republicana registrada, tiene el anuncio más sexy del momento. Es para American Eagle, y los jeans están volando de los estantes. ¡Ve por ellos, Sydney!”, escribió.