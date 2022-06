“Nosotros consideramos que el agua es un recurso renovable, pero no es así, en realidad lo estamos convirtiendo en un recurso no renovable, entonces a partir de este planteamiento me inspiré para hablar de lo importante que es el agua potable para el planeta Tierra”, señaló De la Cruz.

Precisamente, en su trabajo explica que el agua salada representa el 97,5 % del total que hay en el mundo, mientras que el agua dulce es 2,5 % (35 millones de kilómetros cúbicos). De ese pequeño porcentaje, solo 0,007 % está disponible para el consumo humano.

“Este reconocimiento significa mucho porque permite darle visibilidad al periodismo científico y medioambiental de Colombia, en el país hay muy buenos periodistas de esta fuente, entonces que esto suceda demuestra su importancia”, agregó.