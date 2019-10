Minsalud considera nocivos a vapeadores y cigarrillos electrónicos

Quien desee puede comprar cigarrillos electrónicos en Colombia aunque siete sociedades científicas del país publicarom un documento en el que anuncian los riesgos de la utilización de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN). En este también invitan a la población a educarse alrededor de ellos.

Este lunes el Ministerio de Salud y Protección Social anunció que avanza en la construcción de un proyecto de ley acerca de estos dispositivos “para seguir avanzando en su esfuerzo por brindar mayor bienestar y condiciones de salud a los colombianos”.

Iván Darío González, el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, señaló en comunicado público que un grupo de expertos está revisando permanentemente la evidencia científica y experiencias en otros países alrededor de estos dispositivos, entre los que están los llamados cigarrillos electrónicos o vapeadores y el narguile.

El pasado viernes en un evento en el que la Organización Mundial de la Salud (OMS) les entregó un premio a las sociedades científicas por el documento en el que anuncian los riesgos de la utilización de los SEAN el viceministro González explicó: “Colombia viene avanzando en la lucha contra el tabaco dentro del convenio internacional que existe y también hace aproximaciones a los nuevos dispositivos. Estamos trabajando en un proyecto de ley y permanentemente publicamos información y elementos educativos para la comunidad en general y para los profesionales; estamos sacando una nueva circular para darles un marco reglamentario a estos nuevos elementos y vamos a volver un evento de interés en salud pública las condiciones de salud asociadas al uso de los nuevos dispositivos”.

Por su parte, Alfonso Ávila García, de la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar, agregó que estos dispositivos no son inocuos para la salud y que contienen sustancias nocivas tanto para el que los usa como para los terceros que están expuestos a ellos.

¿Qué dicen los vapeadores?

La Asociación Colombiana de Vapeadores (Asovape), ha dicho que estos dispositivos son una herramienta de reducción del riesgo que ha logrado sacar del tabaquismo a más de 42 millones de personas. Y Según cartillas de Vype Colombia, empresa de vaporizadores electrónicos, “de acuerdo con los más recientes estudios por parte del gobierno británico, a través del Colegio Real de Médicos y el Public Health England (PHE), los dispositivos electrónicos de vapeo son 95 % más seguros que fumar, convirtiéndolos así en una estrategia clave para ayudar a reducir impactos potenciales en la salud relacionados con el tabaquismo”.

Minsalud se sostiene en que no es cierto que los dispositivos electrónicos de vapeo son 95 % más seguros que fumar y que se han encontrado muchas sustancias tóxicas en el vapor liberado por estos dispositivos.

De hecho, en el mismo evento de la OMS; Manuel Pacheco, de la Asociación Colombiana de Medicina Interna y representante de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax, agregó que estos dispositivos, que nacieron como alternativa para dejar de fumar –y que no se ha demostrado científicamente que sirvan para ello–, están causando problemas porque la gran mayoría de usuarios son personas que no fuman o no lo hacían.

“Tenemos adolescentes, niños y estudiantes utilizando estos elementos con altos riesgos para la salud. Los estudios muestran riesgo de enfermedad pulmonar, parecido al ocasionado por el cigarrillo de combustión, y hay informes sobre riesgos de enfermedad cardiovascular. No son sustancias libres de daño y no recomendamos su uso a la población”.