Jorge Zapata, el pintor que desde el Bronx retrata la Medellín de los sueños rotos

Jorge Alonso Zapata Sánchez nació en San Vicente Ferrer pero su patria es la calle. Hace veinte años tiene su taller en Barbacoas, esa zona del pecado que busca sin sonrojo su expiación en las goteras de la Catedral Metropolitana, y en la que travestis y transgéneros ofrecen su compañía con secreto de confesión.

Arrancó diseño industrial y diseño gráfico antes de trabajar como fotógrafo forense en el CTI de la Fiscalía.

En esos días de perseguir levantamientos, hacer primeros planos de orificios, prendas ensangrentadas y casquillos, apareció el rostro de esa ciudad negada que después se convirtió en materia prima de su trabajo artístico.

Criminalidad al menudeo, informalidad, bohemia, prostitución, drogas, indigencia y travestismo fueron el motivo que encontró Zapata para dejar de retratar cadáveres y pintar mejor ese mundo que siempre está a punto de desplomarse.

Solo quería una pared para comenzar. Era 2003, la guerra urbana arreciaba, la ciudad no se reponía aún de la Operación Orión y apenas se iba a desmovilizar el Cacique Nutibara. El Centro —como casi siempre, como casi nunca— era tierra de nadie. Por eso, para evitar la procesión por oficinas de la Alpujarra en busca de un sello de aprobación, Zapata se fue al encuentro de cualquier muro olvidado en Barbacoas.

—Alguien me metió a una plaza de vicio grandísima, súper asustadora que se llamaba La Perla. Me dijo que con confianza y me mostró un lugar más íntimo. Me gustaba estar ahí porque me sentía seguro, nadie me decía nada, aunque alrededor pudiera haber peligros, cuchilladas y tropeles.

No paró durante cuatro meses, abstraído del ordenado caos que se agitaba a su alrededor. Su mirada quedó fija en esa turba humeante que va y viene como olas en las calles del Centro, pero con el ojo puesto en los detalles que pasan inadvertidos.

Los protagonistas de sus obras son el carretillero con megáfono, los que se baten a puñal, el sacolero tirado en la esquina, el pordiosero amputado que se mueve en carrito de balineras, el que se inyecta en el andén, la prostituta que posa para la selfie, pero también el encorbatado que va rumbo a la oficina, el escobita que mantiene todo limpio y el carro de alta gama que demanda la compañía de los travestis. Todo pasa en el mismo espacio, en la misma pintura, como artificio de una ciudad que a nadie excluye.

—En la historia, el arte siempre se ha encargado de ricos y mercaderes, esos son los personajes de los cuadros famosos, los nobles y perfumados. Pocas veces hay espacio para los perseguidos y los discriminados, cuenta Zapata.

—¿Cómo alimenta el banco de imágenes?

—Me siento en cualquier esquina. Salgo de reportería con lápiz y papel, de cacería, y dibujo momentos que me llaman la atención, que tienen cierto grado de intensidad. Luego los llevo al taller.

Después de La Perla se abrieron posadas para su arte, como la Casa Collage de Abraxas Aguilar, donde tuvo su taller y galería por 13 años, y el bar The Gallery at Divas, que se convirtió en sitio de exposición permanente de sus cuadros y que fue una propuesta cultural y provocadora alrededor de los travestis.