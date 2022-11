Tras vivir y estudiar en París hasta los 24 años se mudó a Nueva York e hizo parte de empresas que trabajaban el .com e Internet y fue en la llamada capital del mundo en donde empezó su práctica de yoga, “porque habían clases y me invitaron. Lo disfruté, pero no era ninguna pasión, era un pasatiempo más”, le contó a EL COLOMBIANO en su una visita que hizo a Medellín.

Su primera clase en redes sociales fue dos días antes de empezar el confinamiento español. Recibió miles de personas en vivo a través de Instagram y fue tal su sorpresa que al otro día, “el último con libertad” hizo otra clase que se llenó con más gente. “Yo pensaba hacerlo de vez en cuando y mi esposo me dijo: ‘no, esto va a ser muy fuerte, no van a ser dos semanas como tu lo piensas, una cuarentena es como mínimo 40 días, lo que tu tienes es un don que puedes compartir con los demás’”.

Aunque el canal de Youtube sigue activo (lleva ocho años subiendo un video semanal), Xuan-Lan montó una plataforma en plena pandemia: XLYStudio.com, en la que comenzaron a trabajar 4 personas y ya van 18. “Es una plataforma tipo Netflix en la que publicamos videos premium de muy buena calidad tanto en sonido, entorno y calidad de profesores, certificados y con muy buena experiencia y ofrecemos todas esas disciplinas y temáticas alrededor del yoga, meditación y bienestar. Lo que intentamos hacer es que el yoga entre en la vida de la gente como hábito de vida saludable y no sea una clase de vez en cuando. Les damos calendarios, clases en vivo y una regularidad para que sea algo muy natural abrir su tapete y darle play”.

En esta plataforma no es la única que da clases porque hay muchas disciplinas de yoga que ella no enseña, entonces hay otros profesores de Colombia y México, por ejemplo, que amplía el catálogo.

Y como su filosofía en la enseñanza del yoga es repetir clases, repetir posturas hasta que salga más fluido también está su página web xuanlanyoga.com, ha sacado dos libros, el más reciente Yoga para mi bienestar que fue actualizado tras la pandemia tras un pedido de la editorial de afianzar el trabajo en pro de la salud mental, “había cuatro meditaciones y añadimos tres, por ejemplo”.

Xuan-Lan cree que en los 11 años que lleva enseñando yoga (8 en digital), ha cambiado mucho esa percepción de que es algo esotérico, muy espiritual o mente en blanco para gente que medita en un bosque, en una cueva, que sube la pierna hasta los hombros o se para de cabeza. “Todavía hay prejuicios e ideas falsas como el pie detrás de la cabeza porque hay cada vez más imágenes de las redes sociales que distorsionan un poco, pero tengo la suerte de tener una gran comunidad que me permite recordarle a la gente que el yoga no es gimnasia, no es acrobacia, es una disciplina holística. No hay un objetivo de competencia, aquí no hay medallas, cada uno puede decidir mejorar y avanzar en buenas posturas, en fluir en movimientos en la respiración y sentir que la calma mental está llegando”.