Asesinaron a dos exguerrilleros de las Farc en Peque, Antioquia

Asprilla y Montoya estaban certificados en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Llanogrande, en Dabeiba, y hacían proselitismo para el nuevo partido político.

Las autoridades todavía no se han pronunciado sobre el hecho que cobró la vida de dos personas. Sin embargo, la secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, señaló que ambos excombatientes habían sido advertidos por la Policía de no mantenerse en ese territorio porque no estaban siendo bien recibidos por la comunidad y aún así omitieron la recomendación.

Cada vez son más muertos

El presidente Juan Manuel Santos dijo, en el balance de implementación del acuerdo entre el Gobierno y las Farc, que se han presentado 40 homicidios de excombatientes y 12 de sus familiares.

Los departamentos más afectados son Antioquia, Nariño, Cauca y Caquetá.