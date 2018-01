Gobierno y Farc, con opiniones encontradas frente al primer año del Acuerdo

“La jurisdicción Especial para la Paz, trascendental componente del Acuerdo, fue desfigurada en los debates del parlamento y su texto actual no es el consensuado entre las partes. La Reforma Política se hundió en el convulso mar de la politiquería. No mejor suerte corrieron las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz. Siguen en prisión más de 600 integrantes de las Farc.

La Fiscalía ha bloqueado en el Congreso la aprobación de la ley de tratamientos penales alternativos para pequeños cultivadores, sin cuya aprobación es imposible poner en marcha los programas de sustitución de cultivos. Sin Reforma a la ley 152 no tenemos un Plan Marco de Implementación; no hay desembolsos para impulsar proyectos productivos, no despega la titulación de tierras y los asesinatos de excombatientes y líderes sociales no cesan. En este ambiente, sentimos que los Acuerdos de Paz de La Habana no han tenido un compromiso del Estado, ni de cumplimiento por el conjunto de la institucionalidad”, con ese rosario de quejas e incertidumbres inició el análisis que la guerrilla desmovilizada de las Farc hizo antela Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz, Csivi.

Al encuentro, que busca evaluar el primer año de implementación, asistieron el presidente Juan Manuel Santos; los expresidentes José Mujica, de Uruguay, y Felipe González, de España; el vicepresidente Óscar Naranjo; el alto comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera; por parte de las Farc asistieron Iván Márquez (cabeza de lista al Senado), Jesús Santrich (candidato a la Cámara), Pastor Alape, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda y Victoria Sandino.

La reunión inició a las 11 de la mañana de este jueves en el municipio de Turbaco, Bolívar.

Lea aquí: Santos y Timochenko buscan dar nuevo impulso a Acuerdo

El Gobierno Nacional presentó también su balance en el que destacó la dejación de armas de la insurgencia y la creación de su nuevo partido político con 73 candidatos inscritos a las elecciones de Congreso. Durante el primer año el Ejecutivo logró la aprobación de 97 normas (6 reformas constitucionales, 6 leyes, 36 decretos ley y 49 leyes).

De acuerdo con las Farc, las preocupaciones principales son salvar lo fundamental de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en lo concerniente a todos los actores del conflicto, incluidos los terceros civiles y que se mantengan los magistrados elegidos por el Comité de Escogencia.

Además, los exguerrilleros piden dar trámite legislativo a las normas que no salieron del Congreso el año pasado: el Acto Legislativo que crea la Unidad Especial de lucha contra las organizaciones criminales, la Reforma Política (que se hundió en el Congreso esta legislatura) y la Reforma Rural Integral.

Le puede interesar: Implementación del Acuerdo se va de vacaciones por tres meses

Seguridad

El Gobierno reconoció 137 asesinatos a líderes sociales (63 en 2016 y 74 durante el 2017), 64 de esos casos han sido esclarecidos. Contra los miembros de las Farc se han presentado 45 homicidios (12 de ellos a familiares de desmovilizados).

Se espera que en las próximas horas Mujica y Fernández den una declaración pública.