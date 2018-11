Las 14 preguntas para entender el caso del fiscal y Odebrecht

5. ¿Cómo se mezclaron Pizano, Martínez y Sarmiento?

Pizano sabía que existía una fuga de dinero desde 2013, pero creía que no le estaban prestando atención. Es por eso que acude a Néstor Humberto Martínez para que este sea un canal directo al jefe máximo de la organización. Según su propio testimonio, su abogado personal le había recomendado que debía seguir el conducto regular, que era avisar a sus superiores de todos los hallazgos.

6. ¿Qué ocurrió con las pruebas de Pizano?

Según lo que ha dicho el Grupo Aval y Néstor Humberto Martínez, tras llevar las pruebas de Pizano en marzo de 2016, el grupo le encarga a Martínez como abogado que redacte un contrato para que Odebrecht le reintegre los dineros que no tienen explicación. La suma se eleva a 33 mil millones de pesos. Este punto levanta algunos de los interrogantes sin explicar de la trama. Corficolombiana asegura que Odebrecht no aceptó que este dinero fueran sobornos, pero no entregó explicaciones satisfactorias. Martínez tuvo la redacción de un contrato que partía del hecho de una presunción de una ilegalidad, por tanto, no se explica por qué no hizo nada recién llegó a la Fiscalía.

