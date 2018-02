“No dejaremos solo a Macnelly”: Nacional

Las directivas del Atlético Nacional emitieron un comunicado oficial sobre el tema de Macnelly Torres, luego que el jugador hablara de su salida del equipo.

Macnelly manifestó al programa el Alargue que “tuve una reunión con la gente del club y me dijeron que buscara un equipo que diera dinero para salir a préstamo, con eso me di cuenta que no voy a ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico”.

En el comunicado de Atlético Nacional manifiestan que “en el caso de Macnelly Torres entendemos el malestar y la preocupación del jugador por definir su situación deportiva. Desde noviembre del año pasado, el futbolista manifestó a las directivas del club su interés de buscar un nuevo aire e incluso recibió personalmente, sin intermediación de Nacional, algunas ofertas que no se concretaron”.

Y anexaron “sabemos que se acortan los tiempos para las transferencias entre equipos y que un jugador de la exquisitez futbolística de Macnelly no es fácil de fichar en esta época del año. A él, nuestro referente de tantos logros y a la hinchada, les queremos decir que Atlético Nacional no desprotegerá a su 10, y que la decisión de irse o quedarse en Nacional se tomará en conjunto entre jugador e institución, siempre buscando beneficiar el talento del Mago y los objetivos deportivos del Bicampeón Continental”.