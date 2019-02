Erin la aceitosa. “Destrucción”, de Karyn Kusama

Cuando un actor o una actriz muy famosos y casi siempre muy apuestos, pasan por un proceso de transformación física demasiado llamativo para construir un personaje, ejercen un efecto sobre las películas en las que esto ocurre: por un lado llaman la atención de la prensa y le dan una visibilidad mediática a la cinta, que redunda en un interés mayor del público por verla. Por otro lado el efecto puede ser menos positivo, pues la metamorfosis se “traga” el resto de la producción, haciendo que la trama, el estilo de dirección y hasta el trabajo de los otros actores que conforman el reparto, pasen a un indeseado segundo plano.

Un ejemplo perfecto de este doble efecto lo tenemos justo ahora en nuestras carteleras. En “Destrucción”, de Karyn Kusama, Nicole Kidman oculta su belleza de todas las formas posibles. Usa una peluca que parece un nido de alimañas; le ponen un maquillaje que logra dibujar en su piel huellas de paso del tiempo, del sol de Los Angeles, donde ocurre la historia, y del alcoholismo del personaje, la detective Erin Bell, que jamás le hemos visto en la alfombra roja; utiliza un vestuario que intencionalmente la masculiniza, al que la actriz le agrega una forma de caminar que combina el vaivén del borracho consuetudinario, con cierta rigidez en los movimientos, que transmite una sensación permanente de incomodidad.

Ahora bien, aunque todo esto aporta para que entendamos el proceso de autodestrucción que ha vivido el personaje entre los dos momentos temporales por los que transcurre la narración, termina uno preguntándose si no habrá sido un poco demasiado. Porque si la intención de Kusama era hacer una película de acción como las de Charles Bronson en los 80, pero con una mujer en el centro del drama, parecería innecesaria tanta obsesión por explicar en el físico de la protagonista lo que ya está dicho en escenas como aquella en la que Bell accede a una acción degradante para conseguir una información. Es como si en lugar de tener un personaje real al frente, tuviéramos a una versión femenina de “Boogie, el aceitoso”, aquel mercenario de cómic que Fontanarrosa creó para satirizar toda la violencia y el racismo y los prejuicios con los que buena parte de la sociedad estadounidense entendía el mundo.

Al igual que Boogie, Bell parece no tener motivaciones vitales. Quiere vengarse y punto, aunque es incapaz de renunciar a sus deberes de madre, ejerciéndolos a la manera que lo haría una persona que olvidó que en algún momento de su vida fue buena. Esa simpleza funciona perfectamente bien para una película sin pretensiones (piensen en John Wick, por ejemplo), pero “Destrucción” se vende a sí misma como algo más “serio. El problema es que con su villano poco creíble (nunca entendemos por qué era tan peligrosa la banda de atracadores como para que tuviera infiltrados en ella), su protagonista afeada al extremo, y su trampa de guión innecesaria, no logra ser ni trascendente ni ligera. Se queda a la mitad. Y el purgatorio no es el lugar ideal para las películas de acción memorables.