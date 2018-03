¿Cómo saber qué datos le ha entregado a Facebook?

Hasta ahí, los datos que tiene Facebook parecen responsabilidad exclusiva de los usuarios (si no quiere seguir entregando datos, pues no le de “me gusta” a nada ni suba fotos ni hable con sus amigos por el chat).

La red social de Mark Zuckerberg también sabe cuántos “me gusta” damos a las páginas, a qué famosos seguimos y los eventos a los que queremos ir. No es casualidad que en su muro le aparezcan los tenis que tanto quiere pero que no se ha atrevido a comprar porque exceden un poquito su presupuesto, o que Facebook le sugiera dar clic a una revista virtual que parece como hecha para usted: esos datos sobre intereses específicos son los que vende la red social a las empresas que buscan segmentar la publicidad para llegar a determinado público.

Desde 2010, gracias a una investigación de The Wall Street Journal, sabemos que la red social más grande del mundo vende la información de sus 2.200 millones de usuarios a terceros, y por eso el dato, aunque a muchos les siga pareciendo siniestro, no debería sorprender a nadie.

Abrí mi cuenta de Facebook en 2008 y durante 10 años les he entregado casi una giga de información. En la carpeta que me enviaron puedo consultar datos que son visibles, aunque difíciles de encontrar, como mi primera publicación en el muro o un mensaje directo que mandé hace cinco años. Pero la red social también sabe que he rechazado 891 solicitudes de amistad (con nombres y fechas exactas) y que me he conectado desde 136 direcciones IP distintas (y si tienen la IP, tiene mi ubicación exacta), así como también conoce, con exactitud, los tipos de dispositivos y navegadores desde los que entré a Facebook desde 2008 ¡Cada vez!

No sólo Facebook tiene sus datos

Ya sabemos que la red de Zuckerberg usa nuestros datos para segmentar la publicidad que nos aparece en la red social, pero el problema es que esa información personal que dimos voluntariamente a Facebook también es accesible a otras aplicaciones -y detrás de esas ‘apps’ podrían esconderse ‘genios’ del mercadeo político, como Cambridge Analytica-.

Usted puede saber exactamente cuántas y cuáles aplicaciones tienen acceso a su información, y si quiere, quitarles esos permisos. Sólo tiene que ir al menú de Configuración y hacer clic en la pestaña Aplicaciones.

También puede elegir si quiere ver los anuncios basados en sus clics, búsquedas, compras y “likes”.

Pero aunque usted revoque los permisos a todas las aplicaciones y elija dejar de ver la publicidad segmentada, Facebook seguirá almacenando como un tesoro hasta el último de sus “me gusta”.

A no ser que la información de su perfil sea falsa y usted un mago de las computadoras -de esos que logran engañar a los algoritmos con direcciones IP falsas-, la única forma de ser un fantasma en la internet es nunca haber creado una cuenta de Facebook (o de ninguna otra red social o servicio de mensajería). Y a estas alturas de la vida (¿ya vamos por la web 3.0?) ni las tías se salvan.