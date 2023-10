¿Quién es Cristian Halaby?

Bisnieto de un emigrante cazarrecompensas que vino de Estados Unidos a sacar una draga minera en el Chocó e integrante de una familia empresarial que traía las locomotoras del ferrocarril, Cristian Halaby se inscribió en el último lote de aspirantes a la Gobernación. Pertenece a la Selección Antioquia, una agrupación de líderes empresariales, aunque participará en esta contienda con aval de Nueva Fuerza Democrática, el partido de Andrés Pastrana, y Colombia Justa Libres, liderado por John Milton Rodríguez.

Hace algunas semanas, en diálogo con El Colombiano, Halaby aseguró que su plan de gobierno estaba basado en su slogan: ‘un gerente para Antioquia para que a todos nos vaya bien’.

“Estamos convencidos de que si nosotros garantizamos seguridad, infraestructura y educación, pero vista desde lo holístico para evitar la migración, podemos hacer que el departamento se desarrolle. El problema más grande que tenemos hoy es el de la migración, el 50% de los antioqueños se quiere ir de Colombia, eso inicia en los corregimientos porque no hay educación, no llega el Internet, no hay oportunidades, entonces el joven acaba metido en microtráfico o en el gota a gota. A eso le tenemos que sumar todo el tema educativo a través de las plataformas, hay que descentralizar la educación virtual, pero la física también, obviamente, de calidad W, agregó.