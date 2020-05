“A mi discoteca favorita ya voy, pero a comprar yuca”

“Siempre le han dicho Los Tangos, y así la conocen muchos de la vieja guardia, pero yo la tengo hace 18 años como Chorro’s”, me dice el dueño, Jesús Antonio Acevedo , parado en la acera junto a una mesa en la que hay dos canastas de huevos: una a $11.000 y la otra a $12.000. Al fondo, se ven papas, tomates y cilantro. No huele al sudor excitante de los cuerpos bailando sino a mango dulce o cebolla y nadie está sentado en las mesas, como antes. No hay brindis ni suena la música.

Allí he ido a cuanta discoteca montan y he visto desaparecer muchas, en cuyos locales hoy funcionan remates de Todo a $5.000 o se han vuelto barberías, peluquerías y cuando menos dramático es el cambio, restaurantes. Pero Chorro’s siempre estuvo allí, rústica, vieja y hasta mal pintada, en la esquina de la 68 con la 96.

Sin embargo, es un lugar que encanta, pues no hay sábado en el que pasadas las 12:00 de la noche ya no le quepa un alma. Nacido y criado en Castilla, de donde nunca quise irme a pesar de los consejos de mucha gente, que “porque no es lugar para criar los hijos por tanta violencia” o “porque usted ya es un periodista de EL COLOMBIANO y merece más”, La 68 ha sido mi lugar de rumba.

En la actual crisis por la covid-19, las discotecas han pagado el más alto precio, pues fueron los primeros locales a los que les ordenaron el cierre. Las cifras indican que en Medellín se han cerrado cientos de locales. Solo en el Parque Lleras van cerca de 70 (ver Microhistoria). Y se trata de la que muchos consideran la mejor zona rosa de esta urbe de montañas tapizadas de casas.

Hay que decirlo: nada debe ser más triste para una ciudad que el silencio de las discotecas. Alberto, un obrero de la construcción barrial, de esos que trabajan toda la semana con la única ilusión de, al menos el sábado, tener con qué irse a tomar “los chorros” con los amigos en la licorera de la calle 91, me dice que “al final para qué plata si uno no puede ir a tomar guarito”.

Siento pena por él, por todos los obreros como él, por los estudiantes, los profesionales y las muchachas. Por todos a los que Netflix no les sustituye la alegría de bailar y beber en una disco.

Pero todas esas penas no se asoman siquiera a lo que me produce ver a Chorro’s convertido en legumbrería. Este lugar, sin nada de arquitectura, está tan ligado a mi vida como los pasillos del colegio, la universidad o la empresa. Allí, en mi juventud, bailé vallenatos con Luz Elena, la que fue mi esposa. Estuve con Yuri, con Yolima, con Maye y no sé cuántas más... Y todas pasaron ya, pero Chorro’s no.

La última fue Juli, la amiga entrañable que el 29 de febrero me llamó a las 10:30 y me hizo levantar de la cama, vestirme e irme a Chorro’s a tomarme los últimos tragos de este 2020, trágico y extraño.

“Véngase, deje la pereza que usted vive muy cansado y encerrado, acá estamos varios amigos y amigas, yo se las presento”, me dijo. Me sedujeron el sitio y ella. Llegué casi a las 12:00 y, como imaginaba, no cabía un alma más.

Pero a Jesús Antonio, con su experiencia de más de 30 años manejando discotecas, no le faltó imaginación para mover otras sillas y mesas alrededor hasta ubicar la mía. Después lo vi acomodar a muchas personas más que llegaban como yo, con mesa pero sin silla. A todos les abrió un espacio.

“Antes de trabajar acá estuve en muchas partes, pero terminé quedándome porque soy del sector, la gente me conoce, los conozco, estoy haciendo lo mío y en el territorio mío”, me dice Jesús Antonio y sus palabras me indican que no piensa quedarse de revueltero. Él necesita el sonido de las copas y los vasos, los coros de mujeres cantando a todo pulmón vallenatos y populares y la pista de baile llena.

Ese 29, precisamente, bailé mi última canción de merengue: “Qué lástima me da/aún corre por mis venas/la llama de pasión que me dejaste/pero tú eres ajenaaaa”. Lo hice con Lorena, una piel canela que sentí cinco metros más alta que yo, que conocí ese día y con la que de vez en cuando intercambio mensajes. También tarareé una canción de Diomedes que no recuerdo cuál, pero que lo hice por no pasar de aguafiestas en una mesa en la que todos cantaban a coro y a lo máximo que daban sus gargantas.

Al entrar el jueves a la “legumbrería Chorro’s” no pude evitar mirar el escenario: los bafles aún colgados en la parte alta de los muros, los reflectores apagados pendiendo del cielorraso y junto a la pared donde me recosté a bailar el último disco de reguetón, una montaña de papas, zanahorias y habichuelas.

Cuando le conté a Juli que la disco era revueltería, me respondió con un mensaje que al principio fue con risas, pero luego lleno de nostalgia: “Parce, desde junio del año pasado, prácticamente, he ido allá cada ocho días”.

Luego escribió que eso lo sentía como un “bajonazo”. Y contó porqué, teniendo cómo ir al Lleras, a la Setenta o a lugares más rimbombantes, prefiere Chorro’s.

“Me gusta porque es muy diferente a todas las discotecas del sector. Allá les ponen el último reguetón a los muchachos y las cumbias y los porros a los mayores. Es de mucha inclusión, hacen la hora loca con los clásicos. Aparte, el dueño, así no haya mesa, te cuadra donde sea; hay lugares con mejores espacios, más bonitos, pero ninguno tan único”.

Jesús Antonio añade más cosas: “los viernes siempre tenemos artistas de Yo me llamo invitados, cuando hay partidos ponemos pantalla gigante, tenemos viejoteca y a todos les damos gusto. Y el permiso es hasta las 4:00 a.m.”.