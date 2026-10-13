Fatal puente festivo en las vías de Medellín y Antioquia: hubo 14 muertos por accidentes

Las autoridades viales de Medellín y Antioquia mostraron su preocupación por los 14 casos de muertos en accidentes de tránsito que se presentaron en los corredores viales durante este puente festivo. Además, también encontraron que tres personas conducían bajo los efectos del licor.
De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín, durante este festivo ocurrieron tres muertes en los corredores viales de la capital antioqueña, siendo uno de ellos el informado el pasado domingo, cuando una peatón murió arrollada por un bus de servicio público en el nororiente de la ciudad.