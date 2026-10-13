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Fatal puente festivo en las vías de Medellín y Antioquia: hubo 14 muertos por accidentes

En la capital antioqueña hubo tres fallecidos, mientras que en las vías del departamento se contabilizaron otras 11 muertes. Además, se reportaron tres personas en estado de embriaguez.

  • En este accidente, ocurrido en la autopista Medellín-Bogotá, en Cocorná, un motociclista falleció en la tarde del lunes festivo. FOTO: CORTESÍA MI ORIENTE
    En este accidente, ocurrido en la autopista Medellín-Bogotá, en Cocorná, un motociclista falleció en la tarde del lunes festivo. FOTO: CORTESÍA MI ORIENTE
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
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Las autoridades viales de Medellín y Antioquia mostraron su preocupación por los 14 casos de muertos en accidentes de tránsito que se presentaron en los corredores viales durante este puente festivo. Además, también encontraron que tres personas conducían bajo los efectos del licor.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín, durante este festivo ocurrieron tres muertes en los corredores viales de la capital antioqueña, siendo uno de ellos el informado el pasado domingo, cuando una peatón murió arrollada por un bus de servicio público en el nororiente de la ciudad.

Durante los tres días, solo en la capital antioqueña se contabilizaron 291 accidentes de tránsito de todo tipo, entre los que se incluyen los lesionados y los que son solo daños. No se tuvo reporte de si se encontraron conductores alicorados en las vías.

Entérese: Segunda adulta mayor que muere arrollada por una moto en Medellín en menos de una semana

En Antioquia, según la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Antioquia, se informaron de 11 fallecimientos en las vías, incluyendo el de un motociclista en Cocorná y un vendedor ambulante que se cayó de un bus intermunicipal en Rionegro.

El organismo de tránsito de los principales corredores nacionales informó que se presentaron 29 siniestros que dejaron, además, un balance de 35 personas lesionadas durante estos casos. La mayoría de ellos fueron llevados a centros asistenciales.

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Además, se efectuaron controles en estos corredores nacionales y departamentales y allí se practicaron 184 pruebas de embriaguez, de las cuales tres resultaron positivas, procediendo con la inmovilización de los vehículos y la imposición de las sanciones a los conductores.

Pero la labor no solo se enfocó en la operatividad. Según esta seccional de tránsito, se hicieron 59 campañas de sensibilización en los 21 tramos viales que tienen a su cargo, con el fin de generar conciencia vial.

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“Hacemos un llamado a todos los actores viales para que respeten los límites de velocidad, eviten conducir bajo los efectos del alcohol y adopten comportamientos responsables en las vías”, expresó el comandante de la seccional de tránsito en Antioquia, coronel Eduar Ramiro Mejía Lozano.

Preguntas frecuentes

1. ¿Cuántas personas murieron en accidentes de tránsito durante el puente festivo en Medellín y Antioquia?
Durante el puente festivo se reportaron 13 muertes en accidentes de tránsito: tres en corredores viales de Medellín y 11 en vías de Antioquia, según las autoridades citadas en el artículo. Estas cifras suman 14 fallecimientos, por lo que existe una inconsistencia en el balance inicial que requiere aclaración.
2. ¿Cuántos accidentes de tránsito se registraron en Medellín durante el puente festivo?
La Secretaría de Movilidad de Medellín contabilizó 291 accidentes de tránsito durante los tres días del puente festivo. El balance incluye siniestros con personas lesionadas y casos que dejaron únicamente daños materiales.
3. ¿Cuántas personas murieron en las vías de Antioquia durante el puente festivo?
La Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Antioquia reportó 11 fallecimientos en las vías del departamento durante este periodo.
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