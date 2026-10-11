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Segunda adulta mayor que muere arrollada por una moto en Medellín en menos de una semana

El hecho ocurre menos de una semana después de la muerte de Gloria Elena Agudelo Osorio, de 70 años, atropellada en condiciones similares en el barrio La Milagrosa.

  • La zona del fatal accidente fue acordonada. Foto: cortesía
    La zona del fatal accidente fue acordonada. Foto: cortesía
El Colombiano
El Colombiano
11 de octubre de 2026
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Una adulta mayor murió este domingo tras ser arrollada por una motocicleta en el barrio San Blas, en la comuna 3 (Manrique) de Medellín, cuando intentaba cruzar la vía.

Según versiones de testigos, la mujer intentaba cruzar la calle cuando fue arrollada por un motociclista que, al parecer, no advirtió su presencia pues la mujer estaba cruzando detrás de un bus y la moto presuntamente iba a alta velocidad.

Los organismos de socorro y personal médico llegaron al lugar y confirmaron el fallecimiento sobre la calzada. La zona fue acordonada para facilitar las diligencias.

Hasta el momento no se conoce la identidad de la víctima ni del conductor involucrado.

El hecho revive la tragedia del martes 7 de octubre, cuando Gloria Elena Agudelo Osorio, de 70 años, murió en la cebra de la carrera 29 con calle 41, en el barrio La Milagrosa, tras ser atropellada por dos adolescentes en una motocicleta que se movilizaban a alta velocidad.

Con su muerte, Medellín sumó 237 fallecidos en sus vías en lo que va de 2026, 24 más que en el mismo período de 2025. De esas víctimas, 55 tenían más de 60 años y 93 eran peatones.

Dos adultas mayores muertas en menos de una semana, en barrios distintos, arrolladas por motocicletas. El patrón alimenta la preocupación por la seguridad de las personas de la tercera edad en las vías de la ciudad.

Vecinos y familiares de las víctimas han exigido mayor presencia de la Secretaría de Movilidad y más controles sobre los motociclistas que circulan a alta velocidad en zonas residenciales.

Lea más: A doña Gloria la arrollaron dos adolescentes en una moto en La Milagrosa, Medellín: la comunidad quemó el vehículo

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuál es la cifra de peatones fallecidos en accidentes de tránsito en Medellín este año?
En lo que va de 2026, la ciudad registra 93 peatones fallecidos en siniestros viales. De las 237 víctimas mortales totales en las vías, 55 eran personas mayores de 60 años.
¿Qué medidas están exigiendo los vecinos de Manrique y La Milagrosa a la Secretaría de Movilidad?
Las comunidades solicitan la instalación de elementos de reducción de velocidad (resaltos o cebras elevadas), un incremento en los controles nocturnos a motociclistas y mayor presencia de agentes de tránsito en los sectores residenciales.
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