Segunda adulta mayor que muere arrollada por una moto en Medellín en menos de una semana

Una adulta mayor murió este domingo tras ser arrollada por una motocicleta en el barrio San Blas, en la comuna 3 (Manrique) de Medellín, cuando intentaba cruzar la vía.

Según versiones de testigos, la mujer intentaba cruzar la calle cuando fue arrollada por un motociclista que, al parecer, no advirtió su presencia pues la mujer estaba cruzando detrás de un bus y la moto presuntamente iba a alta velocidad.

Los organismos de socorro y personal médico llegaron al lugar y confirmaron el fallecimiento sobre la calzada. La zona fue acordonada para facilitar las diligencias.

Hasta el momento no se conoce la identidad de la víctima ni del conductor involucrado.