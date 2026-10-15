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¿Quién mató al menor de 13 años en El Carmen de Viboral? Esto se sabe del crimen que consterna al Oriente antioqueño

El gobernador ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por los responsables. La víctima llevaba dos semanas desescolarizado y estaría siendo reclutado por grupos armados.

  • En este sector del barrio La Alambra, de El Carmen de Viboral, ocurrió el asesinato de Agustín Alzate Marín, de 13 años. FOTO: CORTESÍA MI ORIENTE
    En este sector del barrio La Alambra, de El Carmen de Viboral, ocurrió el asesinato de Agustín Alzate Marín, de 13 años. FOTO: CORTESÍA MI ORIENTE
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 7 horas
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Sobre el asesinato de Agustín Alzate Marín, de 13 años, en el municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia, se conoció quiénes serían los responsables del crimen y que este menor estaría siendo reclutado por una estructura delincuencial. Incluso había dejado el colegio hace 15 días para presuntamente dedicarse a actividades ilegales.

El crimen de este menor de edad ocurrió a las 8:30 de la noche del pasado miércoles en el barrio La Alambra, de este municipio del Oriente antioqueño, cuando dos hombres en moto se le acercaron, le quitaron el morral que llevaba tras un forcejeo y le dispararon, ocasionándole la muerte.

Tras conocer de este hecho, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, condenó el hecho y ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por quien dé información sobre los responsables de este crimen.

El secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez, dijo que hasta el momento avanzan en las investigaciones para establecer plenamente qué pudo suceder con este menor y por qué los homicidas se enfocaron en quitarle el morral. Sin embargo, descartó que los hechos hayan sucedido en un hurto.

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Había sido reclutado

Una de las informaciones que tienen corroboradas las autoridades es que Alzate Marín había abandonado el colegio hace dos semanas, al parecer, luego de que supuestos integrantes del grupo delincuencial El Mesa lo reclutaran para que se dedicara a la venta de estupefacientes.

“La mayoría de los menores han sido reclutados por los grupos criminales. Nosotros, desde la Gobernación de Antioquia, venimos adelantando estrategias para extraer a estos menores del conflicto, para evitar que sean instrumentalizados por las organizaciones criminales”, expresó el general (r) Martínez.

Fuentes judiciales indicaron que dentro de la maleta que le quitaron al menor asesinado habría estupefacientes que serían comercializados en este sector de El Carmen de Viboral, según la información obtenida en las investigaciones iniciales.

Cuando le dispararon, andaba con otra persona que escapó del sitio y se estaría tratando de establecer si se trataría de un presunto integrante del grupo delincuencial El Mesa, quien lo estaría guiando en su ingreso a esta estructura.

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En cuanto a los dos motorizados, las autoridades indicaron que serían integrantes de la subestructura Héroes de Samaná, del Clan del Golfo, organización que está en disputa a sangre y fuego con la banda El Mesa por el control de las rentas criminales en El Carmen de Viboral y el Oriente antioqueño.

El secretario Martínez aseguró que están recolectando todas las evidencias para dar con los responsables del presunto reclutamiento y de los homicidas de este menor. Como la idea es lograr que este proceso avance con prontitud, por eso se ofreció la millonaria recompensa para esclarecerlo.

Con la muerte de este menor de edad, son 18 los homicidios contabilizados este año en El Carmen de Viboral, mientras que el año pasado, a la misma fecha, iban 14, siendo uno de los más violentos de esta subregión del departamento.

De los 1.340 homicidios que se han presentado en Antioquia este año, en 31 las víctimas han sido menores entre los 12 y los 17 años, según la Policía Nacional. Esta cifra presentó una reducción, teniendo en cuenta que el año pasado, a la fecha, iban 46.

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Bloque de preguntas y respuestas:

1. ¿Quiénes serían los responsables del asesinato de Agustín Alzate Marín en El Carmen de Viboral?
Según las primeras informaciones de las autoridades, los dos hombres que habrían asesinado al adolescente de 13 años serían integrantes de la subestructura Héroes de Samaná, del Clan del Golfo. Esta organización mantiene una disputa por las rentas criminales en la zona con la banda El Mesa. La investigación continúa para establecer plenamente las responsabilidades.
2. ¿Cuánto ofrece la Gobernación de Antioquia por información sobre los responsables del asesinato del menor?
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables del crimen y avanzar en su esclarecimiento.
3. ¿Por qué investigan si Agustín Alzate Marín había sido reclutado por una banda criminal?
Las autoridades tienen información que apunta a que el adolescente habría abandonado el colegio dos semanas antes de su muerte, presuntamente después de ser reclutado por integrantes del grupo delincuencial El Mesa para vender estupefacientes. Las autoridades investigan quiénes estarían detrás de ese posible reclutamiento.
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