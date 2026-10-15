¿Quién mató al menor de 13 años en El Carmen de Viboral? Esto se sabe del crimen que consterna al Oriente antioqueño

Sobre el asesinato de Agustín Alzate Marín, de 13 años, en el municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia, se conoció quiénes serían los responsables del crimen y que este menor estaría siendo reclutado por una estructura delincuencial. Incluso había dejado el colegio hace 15 días para presuntamente dedicarse a actividades ilegales.
El crimen de este menor de edad ocurrió a las 8:30 de la noche del pasado miércoles en el barrio La Alambra, de este municipio del Oriente antioqueño, cuando dos hombres en moto se le acercaron, le quitaron el morral que llevaba tras un forcejeo y le dispararon, ocasionándole la muerte.