Giro en crimen de jóvenes en el Parque de las Mascotas en Sabaneta: capturaron a quien los habría asesinado

Róbinson Duque Castañeda, un habitante de calle de 37 años, fue capturado en las últimas horas por el asesinato de Santiago Uribe Monsalve, de 20 años, y de Melanie Sarahí Fajardo Rincón, de 17, a quienes encontraron sin vida en una zona boscosa de este lugar, cercano al centro comercial Aves María.

La muerte de dos jóvenes el pasado 16 de julio en el Parque de las Mascotas, en Sabaneta, tuvo un giro inesperado. Si bien en un comienzo se habló de un crimen de violencia de género, las investigaciones permitieron establecer que a ambos los asesinaron y al presunto responsable lo capturaron en las últimas horas y lo mandaron a la cárcel.

Las investigaciones de un fiscal del Grupo de Alertas Tempranas de Homicidio de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) permitieron establecer que Santiago y Melanie Sarahí estaban caminando por este parque, tras reencontrarse luego de dos años en los que este joven estuvo viviendo en México.

En medio de la caminata y la conversación, habrían sido interceptados por Róbinson, quien, luego de supuestamente intimidarlos, los atacó con un cuchillo, provocándoles la muerte a ambos en esa zona boscosa. Como el crimen ocurrió de noche, los cuerpos de estos dos jóvenes fueron hallados al día siguiente.

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Con los primeros indicios, el entonces comandante de la Policía Metropolitana, coronel Henry Yesid Bello, expresó: “Al parecer, el joven de 20 años habría agredido a su compañera sentimental y posteriormente se habría suicidado, falleciendo ambos en el sitio”.

Sin embargo, las labores forenses fueron las primeras en desvirtuar el suicidio de Santiago, luego de establecer que las lesiones sufridas no correspondían a ese accionar. Ante esto, las autoridades comenzaron a intensificar sus investigaciones y, con las evidencias recolectadas, dieron con el responsable de la muerte de ambos.

Con esta información, agentes de la Policía Metropolitana procedieron con la captura de este hombre en Sabaneta el pasado 7 de octubre y le iniciaron un proceso por el delito de homicidio agravado, en concurso homogéneo y sucesivo. Si bien no aceptó su responsabilidad en los hechos, el juez de control de garantías lo envió a prisión tras las audiencias concentradas.

De acuerdo con la Fiscalía, el procesado tiene 35 medidas correctivas por porte ilegal de armas y sería un reconocido consumidor de estupefacientes en este municipio del sur metropolitano. Así mismo, se conoció que en la misma zona donde ocurrió el crimen de estos dos jóvenes, Róbinson se habría visto implicado en una serie de agresiones contra otras personas.

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“A una persona que salió de un colegio del sector le había metido un puño y a otro habitante de Sabaneta lo apuñaló porque no se sabía el nombre de una canción”, aseguró un investigador, quien agregó que también cuenta con denuncias por amenazas, tráfico de drogas e intimidación con armas.

Melanie Sarahí estaba terminando el bachillerato en una institución educativa del municipio y estaba complementando sus labores académicas con clases de inglés. La noche anterior al hallazgo de su cuerpo, al parecer, había pactado un encuentro con Santiago para hablar de su relación.