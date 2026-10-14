Giro en crimen de jóvenes en el Parque de las Mascotas en Sabaneta: capturaron a quien los habría asesinado

La muerte de dos jóvenes el pasado 16 de julio en el Parque de las Mascotas, en Sabaneta, tuvo un giro inesperado. Si bien en un comienzo se habló de un crimen de violencia de género, las investigaciones permitieron establecer que a ambos los asesinaron y al presunto responsable lo capturaron en las últimas horas y lo mandaron a la cárcel.
Róbinson Duque Castañeda, un habitante de calle de 37 años, fue capturado en las últimas horas por el asesinato de Santiago Uribe Monsalve, de 20 años, y de Melanie Sarahí Fajardo Rincón, de 17, a quienes encontraron sin vida en una zona boscosa de este lugar, cercano al centro comercial Aves María.