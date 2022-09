Después de la polémica que generó el anuncio del alcalde Daniel Quintero de prohibir la venta de vehículos a gasolina en 2035, el mandatario moderó su discurso y este jueves ya habló de limitar y no de prohibir su venta. Sin embargo, su anuncio desde el evento Clinton Global Initiative en Nueva York pone de presente que la gestión ambiental de su gobierno va perdiendo el año en estas casi tres cuartas partes de su mandato.

Para la muestra, un botón: en la ciudad no hay día sin carro hace tres años, mientras que ha estado encartado con el pico y placa; el sistema de bicicletas, EnCicla, está en franco deterioro y los avances en la construcción de ciclorrutas —proyecto estratégico en el Plan de Desarrollo— no se ven; la emergencia climática no ha sido declarada, pese a peticiones ciudadanas y del Concejo; y los programas relacionados con la Ecociudad —caballo de batalla en su campaña— están desfinanciados.