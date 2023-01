Pero el cambio no solo ha sido urbanístico, por sus calles y cafés ya es común escuchar acentos de otras latitudes , así como encontrar en muchas de sus cuadras por lo menos un establecimiento comercial, lo que muestra el dinamismo del municipio del sur del Aburrá.

“Yo vivo en la Loma de la Cuenca, y para venir al parque en transporte público me demoro 8 minutos en condiciones normales. Sin embargo, el mismo recorrido ya me está demorando 45 minutos ”, añadió una vecina.

Pero no todo son avances sin contratiempos en Sabaneta. Una de las principales problemáticas que apuntan algunos sabaneteños es la movilidad que hace que desde las horas valle haya tacos. El asunto más problemático se da sobre todo en la carrera 43A, entre la Universidad CES y la glorieta de La Vaquita, que a su vez es puerta de acceso a varias rutas veredales y al colegio El Carmelo.

Frente al tema de la carrera 43A, indicó que ya comenzó su ampliación y calificó el proyecto como uno de los más importantes del Aburrá pues ya se han invertido más de $90.000 millones. Señaló que de la adquisición de los 130 predios para hacerla solo faltan 30. “Puede que no la inaugure yo, pero creo que al menos dejo listas las etapas 1 y 2”, apuntó.

“Yo he peleado con los constructores y les he dicho ‘ ¡ustedes son muy conchudos!. Hicieron primero los edificios y después se acordaron de hacer vías, acueducto y alcantarillado’ . Por eso en estos tres años nos enfocamos en desatrasar ese tema y hemos logrado que dentro de las obligaciones urbanísticas de los constructores se consolide la construcción y ampliación de las vías a María Auxiliadora, la loma de San Judas, el acceso a Pan de Azúcar. Estamos avanzando ya sea con diseños o con obras ”.

“Triplicamos la plata de lo social”

Montoya indicó que una de sus mayores dedicaciones, aparte de la pandemia, fueron las obras de mitigación en zonas vulnerables a la temporada de lluvias. Por ello, según dijo, Sabaneta no ha aparecido en los titulares por emergencias como inundaciones y deslizamientos. Y eso, como contaron los vecinos, se agradece.

“Hicimos muros de contención en las veredas María Auxiliadora, La Doctora, Los Henao, canalizamos quebradas, montamos muros de gaviones y cosas que antes no se hacían. Creo que superamos los $20.000 millones en obras de mitigación. Solo la obra de Los Congojos valió $4.000 millones”, apuntó Montoya resaltando las obras como de sus mayores logros.

Otro asunto que resaltó el mandatario es la alta inversión en temas sociales y que en algunos casos triplicó los fondos, sobre todo para la atención de la pandemia.

Por ejemplo, según cifras de la municipalidad, la atención de población discapacitada pasó de 53 personas en 2020 a 303 en 2022; mientras que los beneficiarios de los procesos de hipoterapia pasaron de 2.200 al inicio del mandato a 3.000 en este último año; el programa de cero a siempre tuvo un incremento del 50% de población infantil atendida llegando a 1.171 niños; mientras que el programa de atención de adultos mayores vulnerables pasó de $726 millones en 2020 a $1.247 millones el año pasado.

“Nos hemos dado ese lujo porque me ha ido bien gestionando la plata traída de la Nación, de la Gobernación y del Área Metropolitana. La plata del municipio la hemos invertido en lo social”, añadió.

¿Qué pasa en el Venancio?

Otra queja hecha por habitantes de Sabaneta va hacia el hospital Venancio Díaz. El principal reclamo es que, si bien los ciudadanos agradecen que en la pandemia el hospital y su personal hicieron frente al virus, la atención allí no solo la calificaron de precaria sino también falta de calidad humana.

“Si por algún motivo tuviera una urgencia prefiero irme a Itagüí o a Envigado para que me atiendan”, dijo una vecina. Otro apuntó que “allá es muy común que a uno le toque ir a aplicarse la droga que mandan a una farmacia porque ni una jeringa tienen”. “El tema de que el triage es menos de media hora es un chiste de mal gusto. Yo he tenido que ir y para esa primera revisión me dejaron más de dos horas”, indicó una joven.