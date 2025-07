“Quienes somos elegidos por el pueblo no somos el pueblo”: el llamado de Carlos Fernando Galán a respetar la institucionalidad

“Los gobernantes somos elegidos por el pueblo, por un tiempo determinado y para un trabajo determinado. Al tiempo que trabajamos para cumplir promesas de campaña nuestra responsabilidad es no extralimitarnos , respetar las reglas de juego y no caer bajo ninguna circunstancia en cantos de sirenas”, expresó Galán, agregando que el mandato popular “no equivale tampoco a una autorización para saltarse las instituciones, las reglas y las formas”.

El alcalde de Bogotá también aprovechó para, tal vez, mencionar la excusa que se ha expresado constantemente desde el Gobierno Nacional sobre el impulso de sus reformas a través de medidas polémicas que opositores y diversos sectores han calificado como fuera de la Constitución.

“Que el pueblo vote por unas propuestas no implica que unas reformas puedan imponerse, eliminando incluso su discusión o modificación en el Concejo o en el Congreso, como corresponde según la propia Constitución. La institucionalidad implica una serie de reglas para materializar esas propuestas y nosotros como gobernantes debemos respetar esas reglas”, resaltó.

Por último, Galán concluyó que hay que tener en cuenta que “quienes somos elegidos por el pueblo no somos el pueblo”. “Un millón de votos, 10 millones de votos, no importa, recibimos un mandato popular pero no somos el pueblo. Esa es una distinción fundamental y cada vez más relevante porque el pueblo es quien elige al presidente pero es quien elige también al Congreso, es quien elige al alcalde pero también al Concejo. El pueblo que no es un conjunto de personas homogéneas como muchas veces pretenden hacernos creer, también fue el que se puso de acuerdo precisamente en 1990, eligió la Asamblea Nacional Constituyente y logró finalmente que se promulgara la Constitución de 1991”, sentenció el alcalde Mayor.