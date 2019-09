La corrupción que “gobierna” en varios municipios de Antioquia

Partidos Conservador, Liberal, La U y Cambio Radical. Falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. El Juez 20 Penal del Circuito de Medellín declaró a César Suárez Mira, alcalde de Bello, culpable de los delitos de falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. En consecuencia, lo condenó a 6 años y 10 meses de prisión domiciliaria, con el pago de una fianza de $4.140.000. En el juicio se comprobó que Suárez no culminó sus estudios de bachillerato, pues se retiró cuando cursaba octavo grado, en 1978. En 1997 el hoy exalcalde inició sus estudios de Derecho en la Universidad Cooperativa de Colombia y presentó el diploma de un colegio llamado Bolívar que ya no existe. Y aunque el título de bachillerato no es un requisito para posesionarse como alcalde, la falsificación del documento privado llevó a que se presentaran irregularidades en los documentos públicos con los que Suárez se posesionó como concejal de Bello, funcionario del Consejo Superior de la Judicatura, la Contraloría Departamental y la Alcaldía de Bello. Suárez fue capturado por agentes del CTI, en su propio despacho, en diciembre de 2016 y estuvo en prisión domiciliaria hasta diciembre de 2017, cuando culminó la investigación. Tras la condena, se ordenó su destitución como alcalde y tras analizar una terna presentada por el partido Conservador, que dio el aval principal, el pasado 10 de julio el gobernador nombró como alcaldesa a Adriana Salas, quien se desempeñaba como secretaria de gobierno de Suárez.

Partido Opción Ciudadana. Prevaricato por acción en concurso homogéneo y sucesivo. A Franco le figuraban activos, al momento de su posesión, ocho expedientes: cuatro por irregularidades en procesos de contratación durante su anterior alcaldía (2008 - 2011), dos por delitos contra el patrimonio público, una por estafa y una más por injuria y calumnia. Inicialmente fue absuelto por el Tribunal Superior de Antioquia por prevaricato por acción, pero tras una revisión del caso, la Corte Suprema de Justicia lo declaró culpable.

El 16 de marzo de 2019 —cuando aún no se conocía la condena— el mandatario sufrió un accidente de tránsito y recibió una incapacidad que se fue postergando por tres meses. La secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Ramírez, dijo que hasta que no se hiciera efectiva la captura no podía nombrar un reemplazo, pues no se configuraba una vacancia temporal o definitiva. Por eso ofreció una recompensa de $20 millones para quien diera información de su paradero.

El pasado 21 de julio, en un operativo conjunto entre la Fiscalía y la Fuerza de Tarea Aquiles, fue capturado en una finca de la vereda La Trinidad de Nechí. La Gobernación de Antioquia reportó que ya fue nombrado como alcalde encargado el ingeniero Francisco José Zuleta.

Ómar Jiménez, vocero del partido Opción Ciudadana, informó que el 4 de septiembre se radicó la terna de candidatos para nombrar a quien gobernará hasta diciembre. En la lista están Homer Gil Menco, María del Rosario Zabaleta y Rosibeth Rojas.