Pero no todo ha sido perfecto en la administración de Abad. Su gran lunar tiene que ver con el plan maestro de acueducto y alcantarillado del centro poblado Pueblo Viejo , un megaproyecto que busca garantizar el suministro de agua potable a 35.000 habitantes, no solo de Pueblo Viejo, sino también de La Bermejala y La Tablaza.

“Hay obras que seguramente no entregaré, pero mi objetivo es dejar todos los proyectos iniciados y con asignación de recursos , porque no se están ejecutando obras para Juan Sebastián Abad, sino para que lo disfruten todos los siderenses”, señaló.

Son 21 proyectos que aún tiene en mora y los debe dejar listos o avanzados antes del próximo 31 de diciembre. Pero entregarlos solamente para instalar una placa inaugural no es algo que lo desvele, porque su objetivo es dejarles a los siderenses obras para que en una década se acuerden de su gestión.

En un tablero blanco, que cubre toda una pared, el alcalde de La Estrella, Juan Sebastián Abad, tiene detalladas cada una de las obras pendientes por ejecutar, con el plazo establecido y los recursos destinados. Quiere que no se le olvide nada para cumplir con lo pactado en su plan de desarrollo, porque solo le queda un año para terminar su mandato.

Aunque los trabajos iniciaron el 3 de mayo de 2021, en este momento no es mucho el avance: las obras están suspendidas y sin una fecha clara para su reanudación.

Édgar Oswaldo Pamplona, administrador de la Ciudadela La Estrella-Pueblo Viejo, expresó que con las obras destrozaron las vías por las zanjas que abrieron para instalar las tuberías, pero por los grifos aún no sale una gota de agua potable.

El alcalde reconoce los contratiempos que se han generado con este megaproyecto, uno de los más grandes de su administración.

“Es uno de los temas más difíciles de mi administración. Nunca lo he negado, nunca lo he ocultado y es uno de los retos que vamos a sacar adelante. Este plan maestro depende del Ministerio de Vivienda y no de La Estrella, porque ellos otorgan todos los recursos”, señaló.

Para estos trabajos se destinaron $89.000 millones, de los cuales $26.000 millones ya fueron entregados para iniciar la ejecución de las obras. Aunque ante los inconvenientes y la suspensión de los trabajos se empezó a hablar de una pérdida de recursos, el alcalde aseguró que estos aún permanecen en cuentas, exceptuando $5.000 millones que fueron entregados para la interventoría.

“Estamos reformulando el proyecto, porque desde el año que se hizo hasta hoy han cambiado cosas como precios y trazados que ya no están. No es un proyecto fácil y se le está dando la cara a la gente”, aseguró Abad.

El problema de la movilidad

Las congestiones no son un problema ajeno a La Estrella, principalmente en corredores como la variante a Caldas y la llamada vía vieja, aunque también se han presentado contratiempos en vías internas, como las limítrofes con Itagüí, por ejemplo, la de la Ferrería.

Para solucionar los contratiempos en las vías conjuntas, la secretaria Sánchez manifestó que ya han tenido conversaciones con el Área Metropolitana y la Alcaldía de Itagüí para desarrollar planes de movilidad, aunque no mencionó alguno concreto.

Una de las propuestas centrales para mermar los tacos pasa por la construcción del intercambio de La Ferrería, que tenía un paso por un puente angosto que, con el paso de los años y el aumento de las construcciones, se quedó pequeño frente a las necesidades del sector. Para este proyecto se destinaron más de $13.000 millones y se espera que esté listo a mediados de este año, por lo menos en su primera etapa.

Y para que el tránsito sea más fluido, se han reparado más de 3,5 kilómetros de malla vial, incluso, en algunos sectores en los que los corredores se encontraban deteriorados por los huecos.

La movilidad verde también tiene su espacio en esta alcaldía, ya que se reutilizará la antigua vía del ferrocarril, desechada para la construcción del Tren del Río, para habilitar una ciclorruta que lleve hasta Caldas, con el objetivo de que los ciclistas no tengan que usar la vía vieja, donde se exponen a accidentes.