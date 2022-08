El proceso de contratación del Plan no estuvo exento de polémica ya que, como lo muestran los documentos del Secop, la Procuraduría Regional de Antioquia le pidió a la Alcaldía el 25 de noviembre de 2020 que suspendiera la licitación y ajustara las condiciones a la realidad del mercado, pues la experiencia solicitada era muy baja para la magnitud del proyecto y los indicadores financieros no eran congruentes con los trabajos. La Alcaldía acató la decisión el 30 del mismo mes y por espacio de tres días.

No obstante, desde el inicio de las obras hubo problemas por la forma como GyA estaba ejecutándolas. “Lo que observábamos era que los obreros del consorcio no estaban capacitados y que además se veía que los temas de ingeniería no estaban bien ejecutados”, señaló un líder de la zona.

Otra queja de la comunidad es que el consorcio optó por abrir varios frentes de trabajo cometiendo los mismos errores y sin contemplar elementos tan básicos como señalización o implementación de senderos peatonales.

Según los vecinos, con esta estrategia, las cuadrillas no cumplían ni con plazos ni términos establecidos de las obras, por lo que en muchas partes de Pueblo Viejo hasta hoy las calles quedaron vueltas fangales.

“En estos dos años el contratista ha hecho las obras mal, y ya se escudan en unos problemas de diseño y obras de EPM que solo tuvieron en cuenta cuando empezaron a intervenir. Pero había estudios previos por más de $2.000 millones justamente para evitar eso. Por eso no entiendo su excusa”, agregó el líder local.