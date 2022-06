Luego de la alerta que emitió la Procuraduría tras visitar la zona de influencia del proyecto Hidroituango y detectar fallas en la gestión del riesgo de los municipios aguas abajo, la Alcaldía de Medellín señaló que responderá a la alerta del Ministerio Público en el menor tiempo posible.

Según indicó la alcaldesa encargada y presidenta provisional de la junta directiva de EPM, Andree Uribe, ya están “construyendo una respuesta conjunta, integral, donde vamos a dar cuenta de ese sistema de monitoreo que EPM ha tenido en esta obra, para llevar a cabo el abordaje de las alertas, vamos a dar la respuesta de manera rápida a la Procuraduría”, expresó Uribe sobre el informe que determinó que los planes de gestión del riesgo y atención de emergencias aguas abajo del proyecto de Hidroituango, particularmente en Caucasia y Cáceres, están desactualizados y no tienen personal adecuado con la calidad, cantidad, entrenamiento y equipos requeridos. No obstante, el Ministerio Público no evidenció “peligro inmediato de fallo o colapso de la presa”.