Hace un año hay un contrato entre Iceberg y la Alcaldía para la operación de los parqueaderos. Aunque ese contrato se firmó el 17 de enero de 2022, la empresa no ha podido comenzar esa labor. Por eso, los asociados de Amtag pidieron la nulidad del contrato. Lady Vargas, abogada que representa a la asociación, contó que hace apenas unos días radicaron una solicitud de nulidad. El argumento es que el objeto del contrato, que es la operación de los parqueaderos, no se ha cumplido.

En medio de este conflicto fue que la Alcaldía, finalmente, decidió cerrar los parqueaderos temporalmente. Cada actor tiene su interés legítimo y esa puja, finalmente, está perjudicando a los usuarios de la unidad deportiva. Los que van a entrenar tenis, por ejemplo, ahora tienen que dejar sus carros en la 74 o en las calles aledañas, exponiéndose a un robo o un daño.

La imposición de las rejas no es más que la consecuencia de la incapacidad de resolver los problemas. Este asunto comenzó en 2021, cuando la Alcaldía abrió un proceso contractual que le permitiera usufructuarse de los parqueaderos de tenis y ajedrez. Este espacio, de 5.200 metros cuadrados, ha sido operado históricamente por trabajadores informales. En el año 2000, con más de 20 años de presencia, esos trabajadores se unieron y crearon Amtag.

A pesar de que nunca han pagado canon de arrendamiento, los asociados dicen que tienen el derecho a trabajar allí. Pues bien, en 2022 entró en escena Iceberg Inversiones. La empresa hasta el año anterior administraba un café y, solo 11 días antes de firmar el contrato con la Alcaldía, cambió su objeto social, permitiendo que de servir helados pudiera pasar a arrendar, alquilar o enajenar bienes raíces.

La maniobra generó sospechas, pero el verdadero problema, y que se vive en este momento, llegó después. A pesar de que se firmó el contrato con un canon de arrendamiento por $25.180.000, hoy todos tienen las manos vacías. La empresa no ha podido trabajar, la Alcaldía no se está usufructuando del bien —que era su fin— y los afiliados a Amtag están pasando necesidades.

Fue en este contexto que la Alcaldía cercó el parqueadero. Los asociados de Amtag colgaron pancartas en las que manifiestan su inconformidad. “Por el derecho al trabajo”, reza una de ellas. Juan de Jesús García, que lleva cuidando 41 años los parqueaderos, dijo que estos días los ha pasado mal. “Tengo 68 años y he vivido de esto toda la vida. En estos días me han tenido que ayudar otros compañeros o familiares, porque no he ganado un peso”, precisó el hombre.