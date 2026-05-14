Más de 1.200 huevos de palomas han sido retirados en Envigado, ¿por qué?

La Alcaldía de Envigado anunció la puesta en marcha de varias acciones para controlar la creciente presencia de palomas en diferentes sectores del municipio y evitar problemas de salubridad y convivencia.
Como parte de la estrategia, el municipio viene realizando jornadas en las que las aves son capturadas de manera temporal para revisarlas, desparasitarlas y marcarlas con anillos de identificación. El procedimiento se hace con apoyo de veterinarios y utilizando trampas especiales que no lastiman a las palomas.
Pico y Placa Medellín
viernes
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2 y 8