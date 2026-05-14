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Más de 1.200 huevos de palomas han sido retirados en Envigado, ¿por qué?

También se están instalando dispositivos para ahuyentar las palomas en lugares como parques, colegios y espacios comunitarios. La meta es ubicar más de 2.000 de estos elementos

  • Palomas en el Parque de Envigado llegan allí buscando alimento que algunas personas también les tiran. Foto: EL COLOMBIANO
    Palomas en el Parque de Envigado llegan allí buscando alimento que algunas personas también les tiran. Foto: EL COLOMBIANO
El Colombiano
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hace 2 horas
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La Alcaldía de Envigado anunció la puesta en marcha de varias acciones para controlar la creciente presencia de palomas en diferentes sectores del municipio y evitar problemas de salubridad y convivencia.

Como parte de la estrategia, el municipio viene realizando jornadas en las que las aves son capturadas de manera temporal para revisarlas, desparasitarlas y marcarlas con anillos de identificación. El procedimiento se hace con apoyo de veterinarios y utilizando trampas especiales que no lastiman a las palomas.


Además de atender a las aves, las autoridades buscan conocer mejor cómo se mueve esta población dentro del municipio y en qué zonas se concentra con mayor frecuencia.



Otra de las medidas que se viene aplicando es el retiro periódico de nidos y huevos para frenar la reproducción acelerada de la especie.

“Cada 12 días recolectamos nidos y huevos de palomas para frenar su reproducción y reducir riesgos para la salud pública”, comentó el alcalde Raúl Cardona.

Lea también: El impactante programa de 60 Minutes sobre las aves de Colombia, el país con más especies del mundo

Según informó la administración municipal, entre 2024 y lo corrido de 2026 ya han sido retirados más de 350 nidos y cerca de 1.200 huevos en distintos puntos del municipio.

También se han instalado 60 dispositivos este año para ahuyentar las palomas en lugares como parques, colegios y espacios comunitarios. La meta es ubicar más de 2.000 de estos elementos.

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Desde la Alcaldía hicieron además un llamado a la ciudadanía para evitar alimentar palomas en espacios públicos, ya que esto favorece el aumento de la población y puede generar problemas de higiene y salud.

Las autoridades señalaron que la idea no es afectar a las aves, sino encontrar un equilibrio que permita una mejor convivencia entre los animales y la comunidad.

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