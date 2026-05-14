Ecuador denuncia que Colombia le está “robando energía eléctrica” por la frontera

En medio de las tensiones diplomáticas que surgen entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa, el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, denunció que Colombia le está “robando energía eléctrica” al país andino a través de la frontera, al tiempo que ha advertido que las fuerzas de seguridad ecuatorianas tomarán las acciones pertinentes para proteger sus límites geográficos. “Las Fuerzas Armadas, dentro de su recorrido en la línea fronteriza, han encontrado líneas eléctricas que pasan de Ecuador a Colombia, o sea, nos están robando energía eléctrica a Ecuador para pasar a Colombia”, alegó el responsable de la cartera de Interior en una entrevista para Radio América.

Concretamente, este operativo fue llevado a cabo en la víspera por el Ejército ecuatoriano en coordinación con la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) en el sector de Palma Seca, sito en la septentrional provincia de Sucumbíos, fronteriza con Colombia. Allí se localizó una conexión “ilegal” que constaba de unos 300 metros de cable enlazados irregularmente a un medidor del sector, instalación que supuestamente suministraría energía a “personas dedicadas a actividades ilícitas”, ha apuntado el órgano castrense en redes sociales. Fue entonces cuando los efectivos allí desplegados procedieron a desmantelar la referida conexión eléctrica “clandestina”, producto de hallazgos anteriores obtenidos durante “reconocimientos” en los sectores de Real Villanueva y Palma Seca.

Presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa. FOTO: Colprensa

En ese lugar, el personal militar identificó “indicios logísticos empleados para la extracción ilegal de hidrocarburos, entre ellos una lancha con estructura adaptada para mangueras de tres pulgadas y un poste conectado de forma clandestina al tendido eléctrico con líneas dirigidas hacia territorio colombiano”.

A propósito de esta intervención, el Ejército de Ecuador ha reiterado su compromiso de “mantener operaciones permanentes de control territorial en la frontera norte, en coordinación con las entidades del Estado, para neutralizar amenazas, proteger los recursos estratégicos y fortalecer la seguridad en beneficio de la población ecuatoriana”.

Petro y la lucha contra el narcotráfico

Reimberg también se ha enfocado en la misma zona fronteriza para poner el acento en que “la frontera está botada al lado colombiano” porque, ha defendido, el lado ecuatoriano “está presente”. Específicamente, el jerarca andino ha alertado de que al otro lado de la línea de frontera -en alusión a la parte de Colombia- lo que se encuentra es a “comandos de la frontera, el grupo disidente”. “Están criminales, se ven banderas de las organizaciones criminales”, recalcó el ministro, agregando que en “60 kilómetros de profundidad” nadie “va a encontrar un policía ni un miembro de las Fuerzas Armadas colombianas que esté haciendo actividades de control” en un espacio en el cual, ha precisado, habría unas “111.000 hectáreas de droga”.