Gobierno Petro no invitó al registrador a reunión con observadores internacionales, ¿qué hay detrás?

La Casa de Nariño recibió con bombos y platillos a los observadores internacionales para las elecciones presidenciales. Sin embargo, no invitaron a la reunión al registrador Hernán Penagos, quien se pensaría que es un actor clave en un encuentro de este nivel. La relación entre Penagos y el Gobierno se ha puesto cada vez más tensa, ante los señalamientos —sin pruebas— por parte de Petro de que el software electoral y el código fuente no son lo suficientemente transparentes. Ante esto, el registrador dijo en entrevista con EL COLOMBIANO que entregarle a alguien ese código fuente, como pide el Gobierno, es como “entregar la clave de la bóveda del Banco de la República” o las llaves de la propia casa. En el encuentro participaron el presidente Petro, el ministro del Interior Armando Benedetti, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) Cristian Quiroz, el encargado de Negocios de Estados Unidos en Colombia y la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea.

De esta última habrá más de 100 observadores, mientras que Estados Unidos traería una misión no formal, compuesta por funcionarios del Gobierno. Para la primera vuelta vendrá el senador republicano nacido en Bogotá, Bernardo “Bernie” Moreno. Según el Gobierno, la delegación de observadores está conformada por siete organizaciones nacionales y una internacional, con un total de 309 observadores acreditados.

Choque entre el Gobierno y el CNE por orden público

De puertas para afuera, el Gobierno ha buscado mostrar que existen todas las garantías para un proceso electoral sin contratiempos, pero hacia adentro ataca de frente a la Registraduría y niega las presiones armadas que se estarían presentando en algunos territorios para apoyar la candidatura, supuestamente, de Iván Cepeda. Esa situación de orden público fue motivo de choque entre Benedetti y el magistrado del CNE Álvaro Hernán Prada, quien le envió una carta pidiendo garantías por “las alteraciones al orden público, particularmente derivadas de la presencia y accionar de grupos armados ilegales y organizaciones criminales (que) configuran escenarios de coacción y amenaza sobre la voluntad popular”. Lea también: Gobierno niega participación en política, mientras la MOE analiza 60 casos por posible corrupción Luego, le recuerda la ausencia de sesiones de los Comités de Garantías Electorales. A esto, Benedetti respondió en sus redes sociales y dijo que lo dicho por Prada es “mentira” ya que “el CORMPE ha brindado garantías de seguridad por todo el país”. El CORMPE es el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral. Además, Benedetti dijo que Quiroz “ha sido invitado a todas las Comisiones de Garantías Electorales” y, según él, no ha asistido: “Su declaración parece más un show de mala leche que una preocupación real sobre el proceso electoral”.

Denuncias de presión armada en el Cauca y Antioquia

A pesar de las garantías de las que habla Benedetti, diferentes candidatos presidenciales han señalado presuntas presiones por parte de grupos armados para influir en las elecciones. El propio registrador Penagos ha dicho que hay 104 municipios con “riesgo electoral alto” por presencia de grupos ilegales”. A principios de mayo, el candidato Iván Cepeda denunció públicamente el tema, pero Claudia López le dijo “cínico”: “Querido Iván, la gente está presionada para votar por ti y por el Pacto Histórico”, afirmó en el debate presidencial organizado por EL COLOMBIANO, en Medellín.

La candidata Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe también denunciaron presuntas presiones del ELN y la columna “Jaime Patiño” de las disidencias de las Farc para votar por Iván Cepeda. Esto, en el sur del Cauca. En el norte de ese departamento, habría presiones, supuestamente, de los frentes “Jaime Martínez” y “Dagoberto Ramos” de las disidencias de “Iván Mordisco”. Valencia dijo que los grupos estarían diciéndoles: “el lunes (después de elecciones) venimos a ver cómo votaron aquí. Y el que no vote por Cepeda, vamos a ver qué pasa”. Lea también: “Nos preocupa la presencia de los grupos armados”: MOE-UE despliega 150 observadores para elecciones en Colombia

Análisis de experto sobre la autonomía de la Registraduría

EL COLOMBIANO habló con Alfonso Portela, exregistrador delegado en lo electoral, quien hizo una lectura de la no asistencia de Penagos a la reunión en Palacio: “La agenda desarrollada pudo haber tenido como tema la postura del Gobierno frente al proceso electoral, el registrador nacional tendrá su reunión con los observadores internacionales y les mostrará la organización del proceso electoral”. Y agregó: “La Registraduría ha mostrado capacidad y experiencia en la organización de los procesos electorales, ha enfrentado situaciones muy difíciles y siempre ha salido fortalecida, es una garantía para el sistema democrático, toda esta discusión del software, del código fuente no es nueva, y la respuesta institucional siempre ha sido la entrega de los resultados a tiempo y con transferencia”. Finalmente, el experto habló de las tensiones entre Penagos y el Gobierno Nacional: “Las diferencias entre el Gobierno y el registrador nacional son evidentes, y creo que el registrador nacional debe concentrarse en la organización de las votaciones. Al fin y al cabo, es el papel que desempeña en todo este asunto, las discusiones que debe atender giran en torno al cumplimiento de la organización de unas elecciones con plena garantías para todos”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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