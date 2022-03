En diciembre pasado, cuando Alianza Verde decidía si aceptar o no a Álex Flórez en su lista al Senado, se destaparon varios escándalos que dejaron mal parado al exconcejal. Seis casos documentados de ‘contratos corbata’, revelados por Alejandro Moncada, miembro de la unidad de apoyo del concejal Daniel Duque, lo salpicaron. En estos se estableció que contratistas ligados a Flórez, y ubicados al interior del Dagrd, no se presentaban a trabajar, pero sí a cobrar. Este diario siguió los hilos de esa investigación y encontró que el problema no era solo de ‘corbatas’, también incluía camisetas. Varias cuotas burocráticas del exconcejal le confirmaron a este diario que les obligaron a vender camisetas para financiar la campaña del ahora candidato al Senado.