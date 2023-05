“Tengo el dolor insuperable por no haberlos podido rescatar”, dice Uribe sobre asesinato de Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri

Por Álvaro Uribe Vélez

Especial para EL COLOMBIANO

Hay tristezas que el paso del tiempo no alcanza a llevarlas a los sitios insensibles del corazón. Admiré a Guillermo Gaviria Correa y en muchas ocasiones sentí a Gilberto Echeverri como un hermano mayor. La noticia del fracaso de nuestro operativo de rescate y del asesinato de ambos y de ocho soldados de la Patria, me produjo un estrujón que no se aquieta en mi ser.

Los secuestró la Farc cuando estaban en una misión de paz, que tenía como única arma la nobleza de propósitos. Ocurrió antes de mi elección presidencial. El ideal que los motivaba no les permitió con realismo anticipar el riesgo.

Desde la hora cero de la iniciación del Gobierno me propuse rescatar a los secuestrados y derrotar este delito. No se ahorraron esfuerzos. Aceptamos más de veinte iniciativas en busca de la liberación. Todas fracasaron. La Farc solamente quería volver al Caguán y sus abusos. Cuando ocurrió el asesinato, hace 20 años, ya habíamos autorizado mediaciones de la Iglesia Católica, del expresidente Alfonso López y de la Unión Europea.

Más adelante pusimos fin a la gestión del Presidente Chávez por sus llamadas a los generales colombianos. No había dudado en autorizarlo, escogí correr el grave riesgo político que se dio, en lugar de negar esta oportunidad a los secuestrados.

Nunca descarté el rescate militar y lo dije públicamente. No disparar era parte fundamental de estos operativos. Diseñamos cercos humanitarios que en casos operaron como con el exministro Fernando Araújo y con el general Luis Mendieta.

Ante la noticia del crimen partimos de los Cerros de Cali, donde poníamos en operación el Batallón Rodrigo Lloreda, y llegamos a la selva del Murrí, lugar del cautiverio y asesinato. Al final de la tarde visitamos y escuchamos a los dos sobrevivientes.