Las denuncias sobre presuntas irregularidades en el Hospital General de Medellín (HGM) tienen bajo amenaza a una de las organizaciones sindicales de esta entidad de salud, según testimonios de sus integrantes.

Camilo Toro, secretario general del Sindicato de Profesionales y trabajadores del Hospital General (Sinprogen), tuvo que pedir protección de las autoridades debido a la intimidación que recibió recientemente y que tanto él como el resto de su agremiación ligan con las manifestaciones públicas que han hecho para contar situaciones que vienen aconteciendo en el hospital.

Según el reporte oficial, los hechos que tienen conmocionada a la organización sindical ocurrieron el miércoles de la semana pasada cuando él se transportaba en su vehículo por Itagüí. “Adelante del puente que está cerca de la Secretaría de Movilidad una moto negra paró a mi lado y el ‘parrillero’ me dijo: “Seguí hablando chimbadas, hp, y te vamos a matar”. Después siguieron su camino hacia la autopista sur.

“De ahí no sé qué dirección tomaron, simplemente llamé al abogado del sindicato y este me dijo que formulara la denuncia. Desde entonces la Fiscalía está al frente de la situación y la policía me está protegiendo”, dijo Toro.