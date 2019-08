La historia de la vereda que está desapareciendo en Copacabana

La bestia parece dormida. Pero, hace unos meses, José Antonio Roldán Gallego, con su casa recubierta de madera a medio metro de la vieja carrilera del Ferrocarril, escuchó el crujir de la tierra una noche de diciembre de 2018. Oyó, dice, las piedras revolcarse y el río engullendo.

Hoy es distinto. La tierra no ruge, no hay ruido, parece que se sigue desplazando pero despacio, como una serpiente que se desliza entre los arbustos. Pero ahí están las cicatrices, las grietas que crecen en el pavimento.

José Antonio es una de las 264 personas afectadas por un movimiento en masa de 40 hectáreas, que se está tragando la vereda Ancón 2 en Copacabana, al norte del Aburrá.

Al borde del vacío, sobre el socavón que quedó tras el paso del río, están desperdigados uno que otro utensilio: la desgastada cabecera de una cama, una silla rota, las puertas y ventanas de varias casas que no pudieron salvarse y cayeron al abismo.

También están en riesgo los rieles de la antigua estación del mismo nombre, como ganzúas sobre la tierra en el mismo punto exacto en donde antes cruzó el tren y hubo pasajeros.

Para decir adiós

Hace un mes que Rubiela Ortega no volvía a la casa materna. Regresó esta semana al sitio en el que su mamá vivió durante 55 años, el mismo que casi no abandona, cuenta Ortega, porque ella era terca y “una cosa de esas no se acepta así de fácil”. Su madre solo salió bajo las amenazas de los peritos que le insistían que el techo le iba a caer encima.

Cuando entró, Rubiela encontró las mediciones dibujadas con lápiz rojo por los investigadores de la Alcaldía sobre las paredes, los trazos con los que calculaban la distancia alcanzada por las aberturas.

Vio las grietas más grandes, una lamparilla roja aún sostenida sobre una repisa, justo al lado de un agujero por el que es posible introducir el puño. También seguían ahí las oraciones de su familia, pegadas con cinta sobre los muros: “El Señor es quien maneja mi vida”, se lee.

Las primeras fisuras en Ancón II aparecieron en la temporada invernal de finales del año pasado. Sin embargo, fue solo hasta abril de 2019 que el desplazamiento de tierra alcanzó los 200.000 metros cuadrados.

En junio, según le contó a EL COLOMBIANO el ingeniero geólogo Oswaldo Isaza, de la Alcaldía de Copacabana, un segundo monitoreo de la emergencia mostró que el movimiento ya cubría las 40 hectáreas. Por recomendación de los expertos, 112 familias que residían en las 10 hectáreas de influencia directa fueron evacuadas.

Rubiela se quedó en la vereda, en el segundo piso de otra vivienda. Hace un mes también le solicitaron que evacuara, pero dice que esa casa no está dañada. “Además —añade— ¿para dónde nos vamos con esos arriendos tan caros?”.

Solo dos familias quedan en esa cuadra, en donde antes vivían diez. Una señora conserva una tienda que aún abre. El resto de casas están vacías. Su mamá está en Girardota, los vecinos se fueron yendo de a uno, a cuentagotas, “en despedidas sucesivas, pero con la esperanza de volver”.