Víctimas invisibles de la guerra: al menos ocho animales murieron en explosiones en Antioquia

Las minas antipersonal y ataques terroristas muestran que en medio del recrudecimiento del conflicto hasta ellos son objetivo de grupos armados.

    Sansón fue uno de los animales reportados oficialmente como asesinados por artefactos explosivos en medio de combates armados. Sin embargo, muchos casos no se informarían. FOTO CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 4 horas
bookmark

En el último año, en Antioquia hubo un aumento del 89% de las personas lesionadas por minas antipersonal y explosivos en medio del conflicto. Sin embargo, por cuenta de estos artefactos hay otras víctimas que pocos contabilizan y casi nadie denuncia: los animales. Registros extraoficiales hablan de ocho casos, solo este año, aunque ninguna autoridad se aventura a dar una cifra exacta de lo que sucede con ganado, animales exóticos y hasta mascotas que terminan afectados por las explosiones.

Nada más en los últimos tres meses murieron dos mulas, una danta y un perro guía en los territorios donde más concentrado está el conflicto en el departamento (ver recuadros), situación que deja en evidencia que ellos también están expuestos en el conflicto, aunque poco figuran en denuncias y registros oficiales de los hechos.

Un líder social de Anorí, que prefirió mantener su nombre en reserva por seguridad, manifestó que “mucho ganado se ha visto expuesto a estos elementos, porque pasan por donde están los artefactos y terminan muriendo por estas detonaciones, lo que ha generado miedo entre las poblaciones”.

De hecho, aseguró que los campesinos que se encuentran en estos territorios optan por evacuar sus animales y dejar sus predios solitarios para evitar que estos terminen expuestos a estos artefactos mientras pastan, alumbran y producen.

“Muchos han optado por irse de los territorios para proteger lo que les queda, muchas veces, de su ganado o sus animales, lo que termina también golpeando la economía de las comunidades”, señaló el líder de este municipio del Nordeste, uno de los más afectados por las disputas entre ELN, disidencias de las Farc y Clan del Golfo.

Y si bien esta es la principal afectación por explosivos en Antioquia, no es la única, puesto que, cuando lo ven necesario, los grupos criminales también usan, principalmente a los animales de carga, para cargarlos con explosivos y metralla hasta las zonas donde hay militares y, sin importarles sus vidas, accionan estos elementos, tal como ocurrió el pasado 9 de julio en Valdivia con una mula bomba, que dejó un militar muerto y dos más heridos.

De acuerdo con Juan Esteban Builes, vocero de la Fundación Santuario La Voz de Goyo, esta situación se presenta porque en Antioquia muchos de los animales están a la deriva en zonas rurales abandonados por la institucionalidad, lo que los hace muy propensos al accionar de las estructuras armadas y que las leyes son poco rigurosas para afrontar este problema.

“La nueva ‘ley Ángel’ poco cambia la realidad de los animales, porque si un animal no muere pese a ser torturado y maltratado, entonces la condena es excarcelable y en la actualidad ellos están a su suerte, principalmente en los territorios más violentos”.

Las cifras de animales muertos en la lejanía, de acuerdo con consultas al Ejército Nacional y a la Policía Antioquia, no se tienen con exactitud porque “muchos de los dueños de los animales muertos optan por dejarlos abandonados y simplemente no denuncian los casos”, según explicaron ante la consulta.

El comandante de la Policía Antioquia, coronel Óscar Mauricio Rico, reconoció que los animales se ven tan expuestos al conflicto como las personas y que ante eso se viene haciendo un trabajo articulado para afrontar hechos con la de la mula bomba o los animales que caen en las minas.

Todo esto de la mano con el proceso de desminado humanitario que realizan tanto desde el Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario del Ejército Nacional como por parte de la organización The Halo Trust, por mencionar a algunas.

Durante este año, solo por parte del Ejército Nacional, se han destruido 14 minas antipersonal, en territorios que tienen identificados de alta presencia de estos elementos.

Pero su labor presenta muchos contratiempos, como las intimidaciones que viven algunas organizaciones por parte de los criminales, tal como le sucedió a The Halo Trust, a quienes obligaron a suspender el desminado en Antioquia, dejando a la deriva a poblaciones y a sus animales.

Como un héroe de cuatro patas es catalogado Sansón, un perro belga malinois que dio su vida por salvar la de 36 soldados en la ruralidad del municipio de Yondó, en el Magdalena Medio antioqueño. Los hechos ocurrieron en la vereda La Raya, el pasado 10 de julio, cuando el canino resultó afectado por la detonación de un elemento cuando se encontraban realizando labores de patrullaje junto con 36 soldados del Ejército.

De acuerdo con el informe de las autoridades, Sansón activó el artefacto mientras lo detectaba en un sendero por el cual transitaba recurrentemente ganado.

Después de cinco días de lucha por su vida, el canino falleció en un centro veterinario al que fue trasladado después de la explosión para ser tratado de la amputación de su pata.

Este canino había sido entrenado para la detección de explosivos y tenía cinco años cuando ocurrió la explosión de esta mina.

Una danta o tapir, un animal en vía de extinción, no se pudo salvar de estos artefactos explosivos ubicados por los grupos armados para menguar a sus enemigos. La muerte de este mamífero ocurrió el pasado 21 de mayo en el municipio de Remedios, en el Nordeste antioqueño, luego de una confrontación entre estas estructuras criminales.

Según relataron las autoridades, este animal pasó por uno de los sitios donde estaba esta mina, terminando con una de sus manos amputadas y con varias lesiones ocasionadas por la metralla del artefacto.

Alcanzó a ser trasladado a un centro veterinario, donde le hicieron los tratamientos durante dos días, pero estos no fueron suficientes para poderle salvar la vida.

Ante lo ocurrido con este animal silvestre, las autoridades denunciaron que se encontraban aterrados por la alta exposición que evidenciaron en zonas de reserva donde se mueven especies silvestres.

Otra mula se convirtió en víctima de la violencia el pasado 15 de julio en la vereda San José del Pescado, en la zona rural del municipio de Segovia, Nordeste antioqueño, esta vez porque se vio afectada por una explosión cuando pisó una mina antipersonal.

De acuerdo con los reportes del caso, el animal era guiado por otra persona cuando en el camino rural ocurrió la explosión que le afectó una de sus patas, algo que le provocó la muerte instantáneamente.

La persona que estaba guiando al équido solo sufrió aturdimiento, debido a que se encontraba distante del animal, sobre la que estaba transportando material de construcción, informaron testigos del hecho.

En la zona donde ocurrió el hecho, que limita con el sur de Bolívar, hay una disputa entre el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc por el control de la minería y los corredores de drogas.

Una mula, cargada con explosivos, fue abandonada en un camino de la vereda Las Alemanias, en el municipio de Valdivia, el pasado 9 de julio. Cuando pasaron las tropas del Ejército al lado de este equipo, se produjo una explosión del contenido que tenía sobre su lomo. Esta detonación provocó al muerte del subteniente Jhonatan Monsalve Moreno y dejó a otros dos uniformados lesionados, que fueron remitidos a hospitales de Medellín, uno de ellos en estado crítico.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, este explosivo fue ubicado por el frente Héroes de Tarazá del ELN, la cual es liderada por alias Matías, de quien no se conoce oficialmente su nombre de pila.

Este ataque ocurrió en medio de la disputa de las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo en el Norte, Nordeste y Bajo Cauca por el control de rentas criminales como el narcotráfico y las extorsiones.

