“Por ahora, y pensando en la disponibilidad de alimentos los primeros días de esta semana, no hay inconvenientes mayores”, indicó la Gobernación en un comunicado. Incluso, agregó que productos como la papa, el tomate y la cebolla blanca han disminuido su costo en los últimos días, luego de alzas generadas por las protestas.

Aunque aún no hay desabastecimiento ni escasez de alimentos en Antioquia, las autoridades se preparan ante una eventual coyuntura de este tipo. La preocupación está dada por los bloqueos presentados en el marco de las manifestaciones iniciadas el 28 de abril en el país.

La situación del transporte

Clarita García, directora ejecutiva de Defencarga, el gremio que vela por la seguridad del transporte a nivel nacional, dijo que en Antioquia no ha habido bloqueos permanentes. Sí se han presentado cierres temporales por manifestaciones en la Autopista Medellín - Bogotá a la altura de El Santuario y Cocorná. También se presentó un evento en Amagá, pero fue controlado por la Policía. “Antioquia no ha tenido problemas continuos de cierres, como sí nos ha pasado en el Valle del Cauca y el sur del país. Esa situación nos ha afectado y ha generado que al departamento no puedan entrar productos provenientes de esa región del país”, dice la líder gremial.

Según Defencarga, en Colombia el pasado fin de semana se reportaron hasta 42.000 camiones bloqueados. Algunos de ellos, comenta Clarita, cumplieron seis o siete días de parálisis, lo que ha obligado a sus dueños a botar o regalar la mercancía más perecedera, como la leche