Un contrato de acueducto inconcluso enreda al alcalde Anorí, en Antioquia, y a otros tres exfuncionarios

Un contrato para la construcción de sistemas de abastecimiento de agua en cuatro veredas de Anorí, tiene en serios líos judiciales al alcalde de ese municipio del Nordeste de Antioquia, Gustavo Alfredo Silva Gutiérrez, así como a otros tres exfuncionarios.

Este miércoles, la procuraduría General de la Nación les formuló pliego de cargos a estas tres personas por las presuntas irregularidades en la ejecución y supervisión de dicho contrato, de un monto superior a los 63 millones de pesos.

Según el Ministerio Público, además de Silva Gutiérrez, están implicados el exalcalde en el periodo 2020 – 2023, Juan Camilo Piedrahita Ceballos; y los exsecretarios de Planeación, León Ángel Granda Cortés y Jobanny José Copete Álvarez, quienes ejercieron la supervisión del contrato.

Agregó el órgano que la conducta de los investigados sería una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.

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Como parte del proceso de recolección de pruebas, y las conclusiones del mismo, la Procuraduría señaló que durante la ejecución del contrato, que se dio en enero de 2023, “se habrían presentado retrasos y realizado obras adicionales no previstas, lo que llevó a su prórroga y posterior suspensión de los trabajos, lo que evidenciaría posibles deficiencias en la planeación del proyecto”.

Las obras que se habrían contratado irregularmente, beneficiaban a las veredas La Soledad, Villa Fátima, Las Nieves y La Meseta. De acuerdo con el órgano de control, presuntamente no fueron terminadas ni puestas en funcionamiento ya no contaban con las redes necesarias para su operación, razón por la cual la inversión no cumplió con la finalidad social prevista.

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