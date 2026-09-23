Más allá de James: las dos decisiones que debe tomar Nacional ante Millonarios: ¿a qué hora y dónde ver el partido?

La expectativa en Atlético Nacional no pasa únicamente por saber si James Rodríguez estará disponible para enfrentar a Millonarios este jueves, a las 7:30 p. m., en el Atanasio Girardot, con transmisión de Win Sports+. El técnico Lucas González tiene dos decisiones que pueden marcar el desarrollo del partido: encontrar al reemplazante de Alfredo Morelos y definir quién ocupará el lateral izquierdo.
La ausencia de Morelos, quien no podrá estar ante el conjunto capitalino, abre varias posibilidades en el ataque. La primera y más natural es la de Cristian “Chicho” Arango, quien por características y posición aparece como el delantero llamado a ocupar el lugar del cordobés. Sin embargo, su rendimiento con Nacional no ha sido el esperado y su titularidad genera debate entre los aficionados.