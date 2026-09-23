Más allá de James: las dos decisiones que debe tomar Nacional ante Millonarios: ¿a qué hora y dónde ver el partido?

La ausencia de Morelos, quien no podrá estar ante el conjunto capitalino, abre varias posibilidades en el ataque. La primera y más natural es la de Cristian “Chicho” Arango, quien por características y posición aparece como el delantero llamado a ocupar el lugar del cordobés. Sin embargo, su rendimiento con Nacional no ha sido el esperado y su titularidad genera debate entre los aficionados.

La expectativa en Atlético Nacional no pasa únicamente por saber si James Rodríguez estará disponible para enfrentar a Millonarios este jueves, a las 7:30 p. m., en el Atanasio Girardot, con transmisión de Win Sports+. El técnico Lucas González tiene dos decisiones que pueden marcar el desarrollo del partido: encontrar al reemplazante de Alfredo Morelos y definir quién ocupará el lateral izquierdo.

A favor de Arango está su pasado en Millonarios. El delantero tuvo una etapa importante con el conjunto embajador y, en un partido de estas características, podría aparecer la denominada ‘ley del ex’ como un factor adicional. No obstante, Lucas González también tiene otras alternativas si decide modificar la estructura ofensiva del equipo.

Una de ellas sería utilizar a Marlos Moreno como referencia de ataque. En ese escenario, Nacional podría formar con Andrés Sarmiento e Ian Poveda por los costados, buscando velocidad, movilidad y capacidad para atacar los espacios que pueda dejar la defensa de Millonarios.

También existe la posibilidad de que el entrenador apueste por un falso ‘9’. Tanto James Rodríguez como Edwin Cardona han desempeñado esa función en diferentes momentos de sus carreras, por lo que alguno de ellos podría ocupar una posición más adelantada, con libertad para salir del área y asociarse con los volantes y extremos.

Por ahora, la situación de James también es un interrogante. El técnico manifestó que esperaría hasta último momento para determinar cómo se encuentra el futbolista, después del virus que lo aquejó durante esta semana. Su presencia, por lo tanto, dependerá de su evolución y de las sensaciones que tenga el cuerpo técnico antes del compromiso.

El otro problema: el lateral izquierdo

La otra decisión que debe resolver Lucas González está en la defensa. Samuel Velásquez no estará disponible porque se encuentra concentrado con la Selección Colombia, mientras que Milton Casco no atraviesa su mejor momento.

El argentino ha mostrado condiciones para salir jugando y darle claridad al equipo desde el fondo, pero también ha evidenciado dificultades en la marca. Esa situación podría convertirse en un aspecto que Millonarios intente explotar, especialmente en las transiciones ofensivas.

Por eso, el cuerpo técnico analiza otras alternativas. Una de ellas es César Haydar, aunque también existen dudas alrededor de su rendimiento en esa posición. Otra posibilidad es Felipe Marín, quien ya regresó de su participación con la Selección Colombia Sub-20 y conoce el puesto.

Marín ya ha actuado como lateral izquierdo y ha tenido buenos desempeños allí. Además, su eventual utilización en esa zona permitiría que Jorman Campuzano tenga espacio en el mediocampo, una alternativa que el cuerpo técnico también contempla para el duelo ante los embajadores.

La tercera opción sería Yeicar Perlaza, un futbolista que puede ofrecer velocidad y capacidad para responder ante las transiciones del rival. Su presencia podría obedecer más a una necesidad de contener las salidas rápidas de Millonarios que a buscar un lateral con mayor vocación ofensiva.

Así, mientras buena parte de la atención está concentrada en determinar si James Rodríguez estará o no en el terreno de juego, Lucas González tiene varios interrogantes por resolver. La elección del ‘9’ y del lateral izquierdo serán dos decisiones determinantes para la estructura del equipo.