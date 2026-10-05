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Bebé de 5 meses en delicado estado de salud: su padre fue capturado en Itagüí, Antioquia, señalado de agredirla

Un hombre de 31 años fue capturado en Itagüí como presunto responsable de agredir brutalmente a su hija de cinco meses, quien permanece con pronóstico reservado en un centro médico. La Fiscalía lo investiga por el delito de tentativa de homicidio agravado.

  • La Fiscalía General de la Nación investiga al hombre de 31 años por el delito de tentativa de homicidio agravado contra su hija de 5 meses. Foto: Archivo EL COLOMBIANO
    La Fiscalía General de la Nación investiga al hombre de 31 años por el delito de tentativa de homicidio agravado contra su hija de 5 meses. Foto: Archivo EL COLOMBIANO
El Colombiano
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hace 3 horas
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Las autoridades capturaron en Itagüí, sur del área metropolitana de Medellín, al padre de una bebé de 5 meses de nacida por, presuntamente, haberle ocasionado lesiones que la tienen en un estado crítico.

Según el reporte médico, la menor ingresó a un centro hospitalario con múltiples lesiones, entre ellas algunas en la cabeza, que comprometían seriamente su estado de salud. En este momento recibe atención especializada.

“Ante la gravedad de su condición, el personal médico realizó los procedimientos necesarios para estabilizarla y actualmente su pronóstico es reservado”, reportó la Alcaldía de Itagüí.

Conocidos los hechos, y tras la alerta ciudadana, la Policía Nacional, detuvo a un hombre de 31 años, señalado como padre de la menor. Esta persona fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que lo investiga por el delito de tentativa de homicidio agravado.

Mientras el personal de salud lucha por salvar a la niña y las autoridades investigan los hechos y la presunta responsabilidad de su padre, la Alcaldía de Itagüí activó la ruta integral de atención para la menor y su madre, con acompañamiento psicológico, jurídico y social, además de las acciones necesarias para garantizar el restablecimiento de sus derechos.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía a no guardar silencio frente a cualquier señal de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Una alerta o denuncia oportuna puede evitar que estas situaciones escalen y proteger la vida e integridad de quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad”, concluyó la Administración.

De acuerdo con la Organización Panamericana de Salud la violencia contra las niñas y los niños puede ocurrir en el hogar y en la comunidad. Puede ser perpetrada por cuidadores, compañeros o extraños.

Los tipos de violencia incluyen el maltrato infantil por parte de adultos en un puesto de responsabilidad, el acoso y las peleas físicas entre pares.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde ocurrió la agresión a la bebé de cinco meses?
El caso ocurrió en el municipio de Itagüí, ubicado en el Sur del Valle de Aburrá, Antioquia.
¿Qué cargos enfrenta el padre detenido en Itagüí?
La Fiscalía General de la Nación investiga al hombre de 31 años por el delito de tentativa de homicidio agravado.
¿Cuál es el estado de salud de la lactante agredida?
Permanece bajo atención médica especializada en un centro hospitalario de la región con pronóstico reservado debido a la gravedad de las lesiones.
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