Así vivió Nairo Quintana su último día como corredor profesional

Lo que vivió Nairo Quintana en su último día como ciclista profesional será inolvidable para él. Así se lo hicieron sentir en la escuadra Movistar, en la que empezó a ganar reconocimiento internacional ante la élite del ciclismo y en la cual se despidió el pasado 3 de octubre, en el Giro de Emilia, a sus 36 años de edad y luego de 17 temporadas en la alta competencia.
No fue un día cualquiera. Desde temprano, el boyacense comenzó a experimentar una jornada distinta a tantas otras que vivió durante su extensa carrera.
Esta vez, el afán no estaba puesto únicamente en preparar las piernas para competir. Había que guardar en la memoria cada momento, cada abrazo y palabra antes de afrontar los últimos 197,9 kilómetros de su trayectoria profesional.
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Nairo fue el primero en llegar a la charla técnica del Movistar Team. Algo poco habitual para él en sus tiempos de corredor, cuando solía ser de los últimos en aparecer. Allí recibió masajes, escuchó palabras de cariño y agradecimiento y, una y otra vez, oyó una expresión que resumía lo que representaba ese momento: “Gracias, Nairo”.
También recibió una bicicleta especial para disputar su última carrera. Canyon preparó una máquina con detalles que resumían algunos de los capítulos más importantes de su trayectoria: el rosa del Giro de Italia 2014, el rojo de la Vuelta a España 2016 y una línea azul en la parte superior que representa el camino que recorría en bicicleta desde su casa hasta la escuela cuando era niño, como lo explicó el Movistar Team.